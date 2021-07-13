Словами крипте не поможешь. Ситуация на рынке биткоина и Ethereum перевернулась

Аналитики не ждут подорожания криптовалют в ближайшие недели. Зато теперь можно задуматься о покупке цифровых активов

Громкие заявления уже не помогут криптовалютам / Фото: REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Toya Sarno Jordan

Рынок криптовалют, в том числе биткоина, пережил очередную неделю падения. При этом ситуация серьезно изменилась. Раньше на курс влияли, в первую очередь, заявления медийных личностей. Теперь это почти не имеет значения – оптимизм по Bitcoin, Ethereum и другим криптовалютам не вернется, пока не восстановится полноценная работа майнеров, которые базировались в Китае.

Реклама

Об этом сайту "Сегодня" рассказал главный стратег по криптовалютам TomiEx Анжей Ковальчук.

"Кроме того, умеренный новостной фон в мире по монетарной политике разных стран, по инвестиционному климату на фоне COVID-19 и нового штамма коронавируса – это тоже повод не ждать стремительный рост цен", – отметил эксперт.

Он уточнил, что с технической точки зрения цена Bitcoin имеет шансы снизиться в диапазон 23 тыс. долларов что спровоцирует массовую фиксацию сделок у тех, кто покупал криптовалюту по 60 тыс. долларов. На этом уровне тут же начнут открываться новые позиции на покупку, так как Bitcoin не стоил 23 тыс. долларов с декабря 2020 года, уверен Ковальчук.

Читайте также: Школа, бассейн и балкон: ТОП-8 необычных мест для майнинга криптовалюты

"Среди советов на следующую неделю, которые можно дать инвесторам и простым гражданам – главный следующий: примите решение, какую сумму вы готовы инвестировать в крипторынок. Скоро вам эта информация понадобится как готовый инструмент, чтобы вовремя совершить покупку Bitcoin, Ethereum и других криптовалют", – посоветовал аналитик.

Утром 12 июля, по данным CoinDesk, биткоин торгуется в районе 33,1 тыс. долларов.

Реклама

Курс биткоина 13 июля

Напомним, летом-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных 60 тыс. долларов до 33-34 тыс. долларов. Падение, в частности, было спровоцировано китайскими регуляторами. В июне четыре провинции Китая полностью запретили майнинг криптовалют, а банкам и другим финансовым организациям в стране запретили проводить операции, связанные с цифровыми активами. В результате этого более 70% майнеров были вынуждены отключить оборудование и искать способы переезда в другие страны.

О том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":