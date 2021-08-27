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Биткоин снова вырос в цене: что происходит на рынке криптовалют

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
27 августа, 14:09
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Цена главной криптовалюты достигла 47 500 долларов, эксперты прогнозируют, что рост курса продолжится
Биткоин восстановился после летнего падения
Биткоин восстановился после летнего падения / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

В пятницу, 27 августа, курс самой популярной криптовалюты – биткоина – снова вырос в цене. За последние сутки он подорожал на 1,09%. К 13:00 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 47 500 долларов.

Цена других криптовалют

  • Ethereum – 3123 долларов (+0.36%);
  • Litecoin – 168,80 долларов (-1.48%);
  • NEO – 52,04 долларов (-2.73%).

Прогнозы экспертов

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Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун отмечает, что у биткоина есть потенциал достичь 100 тыс. долларов. Он считает, что Bitcoin станет цифровым "золотом". В свою очередь руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский считает, что биткоину мешает развиваться регулярная неопределенность.

Также мы писали о том, что:

  • в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле;
  • недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%, но ситуация, очевидно, изменилась;
  • после того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты, цена биткоина обвалилась, а потом беспричинно пошла вверх.

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":

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