Деньги
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости криптовалют

Курс биткоина перевалил за 47 тысяч долларов – теперь есть два сценария

Ксения Капустинская Ксения Капустинская Редактор раздела Деньги
20 августа, 13:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стоимость главной криптовалюты снижалась несколько дней, и инвесторы решили этим воспользоваться
Биткоин снова рвется вверх
Биткоин снова рвется вверх / Фото: Cesc Maymo/Getty Images

Курс биткоина, самой популярной криптовалюты, снова вырос 20 августа. За последние сутки биткоин подорожал на 5,44% и превысил 47 тыс. долларов. В перспективе курс биткоина может изменяться согласно двум сценариям – стоимость криптовалюты или превысит 50 тыс. долларов, или не сможет надолго закрепиться на отметке выше 48 тыс. долларов.

Реклама

По данным CoinDesk, к 13:30 по киевскому времени биткоин торговался по 47,2 тыс. долларов за "монету". Рыночная капитализация криптовалюты оценивалась в 887 млрд долларов.

Как изменился курс биткоина
Как изменился курс биткоина / Фото: CoinDesk

"Биткоин сползал вниз в течение последних нескольких дней, чем воспользовались инвесторы, которые ожидали дисконта.. Сейчас есть несколько вариантов. Один из них заключается в том, что биткоин может сталкиваться с манипуляциями из-за невысоких общих торговых объемов. В этом случае новый эпизод роста долго не продлится и закончится на уровнях сопротивления выше 48-50 тыс. долларов. Второй сценарий значительно более благоприятный... В данном случае преодоление 50 тыс. долларов открывает прямую дорогу к новой бычьей фазе", – объяснили аналитики FxPro.

Цена других криптовалют

  • Ethereum – 3 214 долларов (+7,7%);
  • XRP – 1,25 доллара (+11,96%);
  • Cardano – 2,51 доллара (+19,99%).

Напомним, стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что у биткоина есть потенциал достичь 100 тыс. долларов. Он считает, что Bitcoin станет цифровым "золотом".

  • В начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле.
  • После того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты, цена биткоина обвалилась, а потом беспричинно пошла вверх.

О чем еще говорят в Украине и мире 20 августа, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять