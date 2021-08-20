Курс биткоина перевалил за 47 тысяч долларов – теперь есть два сценария

Стоимость главной криптовалюты снижалась несколько дней, и инвесторы решили этим воспользоваться

Биткоин снова рвется вверх / Фото: Cesc Maymo/Getty Images

Курс биткоина, самой популярной криптовалюты, снова вырос 20 августа. За последние сутки биткоин подорожал на 5,44% и превысил 47 тыс. долларов. В перспективе курс биткоина может изменяться согласно двум сценариям – стоимость криптовалюты или превысит 50 тыс. долларов, или не сможет надолго закрепиться на отметке выше 48 тыс. долларов.

Реклама

По данным CoinDesk, к 13:30 по киевскому времени биткоин торговался по 47,2 тыс. долларов за "монету". Рыночная капитализация криптовалюты оценивалась в 887 млрд долларов.

Как изменился курс биткоина / Фото: CoinDesk

"Биткоин сползал вниз в течение последних нескольких дней, чем воспользовались инвесторы, которые ожидали дисконта.. Сейчас есть несколько вариантов. Один из них заключается в том, что биткоин может сталкиваться с манипуляциями из-за невысоких общих торговых объемов. В этом случае новый эпизод роста долго не продлится и закончится на уровнях сопротивления выше 48-50 тыс. долларов. Второй сценарий значительно более благоприятный... В данном случае преодоление 50 тыс. долларов открывает прямую дорогу к новой бычьей фазе", – объяснили аналитики FxPro.

Цена других криптовалют

Ethereum – 3 214 долларов (+7,7%);

XRP – 1,25 доллара (+11,96%);

Cardano – 2,51 доллара (+19,99%).

Напомним, стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что у биткоина есть потенциал достичь 100 тыс. долларов. Он считает, что Bitcoin станет цифровым "золотом".

В начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле.

После того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты, цена биткоина обвалилась, а потом беспричинно пошла вверх.

О чем еще говорят в Украине и мире 20 августа, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":