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Биткоин станет цифровым "золотом"? Курс устремился к 100 тыс. долларов

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
12 августа, 13:33
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Как считают эксперты, инфляция и биткоин – несовместимые понятия
На биткоине плохо сказывается неопределенность. Коллаж "Сегодня"
На биткоине плохо сказывается неопределенность. Коллаж "Сегодня"

Курс самой популярной криптовалюты – биткоина, в четверг 12 августа, торгуется на уровне 45 435 долл. По сравнению с 12 июля курс вырос на более чем 12 тысяч долларов. Эксперты считают, что рост курса не остановится в ближайшее время и криптовалюта может достигнуть 100 тысяч долл. за монету.

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Согласно данным CoinDesk, курс растет практически ежедневно.

График курса биткоина за месяц. Данные: CoinDesk

Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун отмечает, что у криптовалюты есть потенциал достичь 100 тыс. долларов за один биткоин. Он считает, что Bitcoin станет цифровым "золотом".

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В свою очередь руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский считает, что биткоину мешает развиваться регулярная неопределенность, пишет агентство "Прайм".

По его словам, после кризиса, который был в 2008 году, стало понятно, что банки пытаются "спасать" экономику не только путем понижения ставок, но и выкупом ценных бумаг с рынка за счет насыщения финансовой системы ликвидностью.

Почему инфляция и биткоин несовместимы

Эксперт считает, что эмиссия биткоина ограничена 21 млн монет и задана алгоритмом, который действует в течение 12 лет.

"Каждые четыре года происходит сокращение вдвое выпускаемых биткоинов, которые получают майнеры за решение сложной математической задачи", – сказал Хомский.

Он отмечает, что то, что сеть защищена от взломов, можно считать обеспечением биткоина.

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Также мы писали о том, что:

  • в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле;
  • недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%, но ситуация, очевидно, изменилась;
  • после того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты, цена биткоина обвалилась, а потом беспричинно пошла вверх.

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