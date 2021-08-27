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Біткоїн знову виріс у ціні: що відбувається на ринку криптовалют

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
27 серпня, 14:09
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Ціна головної криптовалюти сягнула 47 500 доларів, експерти прогнозують, що зростання курсу продовжиться
Біткоїн відновився після літнього падіння
Біткоїн відновився після літнього падіння / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

У п'ятницю, 27 серпня, курс найпопулярнішої криптовалюти - біткоїну – знову виріс в ціні. За останню добу він подорожчав на 1,09%. До 13:00 за київським часом біткоїн торгувався на рівні 47 500 доларів.

Ціна інших криптовалют

  • Ethereum – 3123 доларів (+ 0.36%);
  • Litecoin – 168,80 доларів (-1.48%);
  • NEO – 52,04 доларів (-2.73%).

Прогнози експертів

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Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун зазначає, що у біткоїну є потенціал досягти 100 тис. доларів. Він вважає, що Bitcoin стане цифровим "золотом". Водночас керівник інвестиційного департаменту ICB Fund Аарон Хомський вважає, що біткоїну заважає розвиватися регулярна невизначеність.

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А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїну":

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