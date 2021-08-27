Біткоїн знову виріс у ціні: що відбувається на ринку криптовалют

Ціна головної криптовалюти сягнула 47 500 доларів, експерти прогнозують, що зростання курсу продовжиться

Біткоїн відновився після літнього падіння / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

У п'ятницю, 27 серпня, курс найпопулярнішої криптовалюти - біткоїну – знову виріс в ціні. За останню добу він подорожчав на 1,09%. До 13:00 за київським часом біткоїн торгувався на рівні 47 500 доларів.

Ціна інших криптовалют

Ethereum – 3123 доларів (+ 0.36%);

Litecoin – 168,80 доларів (-1.48%);

NEO – 52,04 доларів (-2.73%).

Прогнози експертів

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Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун зазначає, що у біткоїну є потенціал досягти 100 тис. доларів. Він вважає, що Bitcoin стане цифровим "золотом". Водночас керівник інвестиційного департаменту ICB Fund Аарон Хомський вважає, що біткоїну заважає розвиватися регулярна невизначеність.

Також ми писали про те, що:

на початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні;

нещодавно біткоїну передрікали обвал ще на 80%, але ситуація, очевидно, змінилася;

після того, як компанія Amazon спростувала чутки про підтримку головної криптовалюти і створення власної цифрової монети, ціна біткоїну обвалилася, а потім безпричинно пішла вгору.

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїну":