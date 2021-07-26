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Почти 40 тыс. долларов – курс биткоина взлетел из-за Amazon

26 июля 2021 8:59

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Главная криптовалюта резко подорожала, хотя все надежды инвесторов основаны исключительно на слухах

Рынок биткоина оживился в надежде на Amazon

Рынок биткоина оживился в надежде на Amazon / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, REUTERS/Brendan McDermid, REUTERS/Pascal Rossignol

Крупнейшая в мире онлайн-ритейлер Amazon, основатель которого слетал в космос, начнет принимать биткоины в качестве средства оплаты. Это может произойти уже до конца 2021 года, а в 2022 году у Amazon может появиться свой собственный токен, сообщили в City A.M со ссылкой на инсайдеров. На этом фоне курс биткоина взлетел до максимума с середины июля и нацелился на преодоление психологической отметки в 40 тыс. долларов.

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Утром 26 июля, по данным CoinDesk, биткоин торгуется на уровне 38,3 тыс. долларов. Капитализация главной криптовалюты превысила 700 тыс. долларов.

Курс биткоина 26 июля

Курс биткоина 26 июля

Слухи о планах Amazon начать работу с биткоином появились после того, как компания опубликовала вакансию для "главы направления криптовалют и блокчейна". В ней говорится, что Amazon требуется сотрудник, который смог бы использовать свой опыт в сфере блокчейна, криптовалют и цифровых валют центральных банков для реализации неких "необходимых возможностей".

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Крипторынок уже не впервые обсуждает биткоин-платежи в Amazon, но компания всегда опровергала такие слухи. На этот раз инвесторы серьезно воодушевились, ведь ранее PayPal позволил своим клиентам покупать биткоин и расплачиваться им на платформе.

Как сообщалось, в начале лета-2021 главная криптовалюта (биткоин) уже потеряла около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле. Недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%, но, вероятно, ситуация изменилась.

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":

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