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Прожорливый биткоин. Одна транзакция сжигает больше энергии, чем 130 тыс. часов видео на YouTube

21 июля 2021 10:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

При этом в странах, где сильнее всего развит майнинг, используют в основном углеродную энергию. Это – еще один удар по экологии

Биткоин потребляет много "грязного" электричества

Биткоин потребляет много "грязного" электричества / Фото: Pexels

Одна транзакция с криптовалютой потребляет в среднем до 1752,79 КВт-ч электрической энергии. Это эквивалентно просмотру 138 762 часов видео на YouTube или проведению 1,8 млн транзакций через традиционную платежную систему. Именно из-за огромного углеродного следа некоторые страны принимают решения о запрете майнинга криптовалют.

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Об этом свидетельствуют результаты Индекса энергопотребления Bitcoin Digiconomist, пишет Business Insider India. Углеродный след – это количество парниковых газов, генерируемых в результате определенных действий, например, майнинга криптовалют.

Потребление энергии биткоином

Потребление энергии биткоином

В течение года объем энергии, используемый при добыче Bitcoin, равен количеству потребления энергии Швецией.

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Но в отличие от Швеции, где почти половина произведенной энергии происходит из возобновляемых источников, установки по майнингу криптовалюты сосредоточены в странах, где основным источником производства электроэнергии является сжигание ископаемого топлива, в частности угля.

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Согласно отчету, если бы биткоин был страной, на него приходилось бы 3,2% от общего потребления энергии в США.

Напомним, недавно Китай ограничил майнинг криптовалют, а также запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями.

Такие "репрессии" потрясли рынок криптовалют, инвесторы начали бояться, что другие страны могут принять аналогичные меры. И, действительно, последствия не заставили себя долго ждать – например, Казахстан повысил тариф на электричество для майнеров.

О том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":

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