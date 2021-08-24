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Биткоин пробил психологический рубеж – 5 причин роста

Ксения Капустинская Ксения Капустинская Редактор раздела Деньги
24 августа, 10:20
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Курс главной криптовалюты в ближайшее время продолжит расти, считают аналитики
Биткоин восстановился после летнего падения
Биткоин восстановился после летнего падения / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Во время длинных выходных в Украине курс биткоина на международных биржах превысил 50 тыс. долларов. Криптовалюта преодолела эту психологическую отметку впервые с середины мая. Несмотря на то, что котировки уже немного откатились, тренд на укрепление биткоина остался в силе. Только за последний месяц главная криптовалюта подорожала на 50%.

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По данным аналитиков CryptoQuant, существует 5 причин, благодаря которым биткоин восстановился после обвала, произошедшего в начале лета. Вот они:

  1. Восстановление хешрейта. В июне хешрейт сети биткоина падал более чем на 50% до антирекорда с ноября 2019 года. Это произошло, когда майнеры начали уходить из Китая после введения запрета на "добычу" криптовалют по всей стране. С конца июля по конце августа хешрейт повысился на 32%.
  2. Продажи в убыток. В конце июня только за неделю краткосрочные инвесторы продали биткоины в убыток на 3,83 млрд долларов. К продажам в убыток привело падение биткоина ниже 30 тыс. долларов. Это вызвало панику и у краткосрочных инвесторов, и у долгосрочных держателей криптовалюты. Теперь это закончилось.
  3. Шорт-сквиз. В конце июля на рынке биткоин-фьючерсов наблюдался шорт-сквиз – ликвидация коротких позиций в результате резкого подорожания актива. Обычно это приводит к еще большему росту.
  4. Массовые покупки. После шорт-сквиза инвесторы начали скупать биткоин и выводить его с торговых площадок.
    Уже к 30 июля количество биткоинов на централизованных криптовалютных биржах снизилось до уровня 2018 года.
  5. Снижение продаж майнеров. Майнеры биткоина замедлили продажи добываемой криптовалюты и начали аккумулировать ее. В июле им удалось заработать 971,8 млн долларов.

Эксперты считают: все это приведет к тому, что стоимость биткоина закрепится на отметке в 51 тыс. долларов. А после этого криптовалюта нацелится на уровень в 57 тыс. долларов.

Курс биткоина 24 августа

По данным CoinDesk, о 09:30 по киевскому времени биткоин торговался по 49,62 тыс. долларов за "монету". Рыночная капитализация криптовалюты оценивалась в 932 млрд долларов. Еще на прошлой неделе капитализация рынка была ниже 900 млрд долларов.

Как изменился курс биткоина
Как изменился курс биткоина

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Напомним, в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле. Кроме того, биткоину предрекали обвал еще на 80%.

Также сообщалось, что стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что у биткоина есть потенциал достичь 100 тыс. долларов. Он считает, что Bitcoin станет цифровым "золотом".

Кроме того, недавно в Bloomberg заявили, что разоблачили настоящего создателя биткоина.

О чем еще говорят в Украине и мире 24 августа, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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