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ТОП-5 стран по майнингу биткоина. Китай сдает позиции

17 июля 2021 14:02

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Объем майнинга Китая уменьшился почти на 30%, другие страны наоборот – увеличили свою долю

В каких странах мира больше всего объем майнинга биткоина. Коллаж "Сегодня"

В каких странах мира больше всего объем майнинга биткоина. Коллаж "Сегодня"

Доля Китая в мировом майнинге биткоина в этом году резко сократилась, а Казахстан вырвался на третье место.

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Об этом пишет CNBC со ссылкой на исследование Кембриджского университета.

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  1. Китай. Согласно результатам исследования, на Китай приходится чуть менее половины (46%) электроэнергии, используемой для майнинга. Для сравнения, в сентябре 2019 этот показатель составлял 75,5%.
  2. США. За год штаты выросли с 4,1% до 16,8%.
  3. Казахстан – страна увеличила свою долю в этой индустрии почти в шесть раз – с 1,4% до 8,2%.
  4. Россия.
  5. Иран.

Напомним, летом-2021 главная криптовалюта потеряла около половины цены, снизившись с рекордных 60 тыс. долларов до 32-34 тыс. долларов. Недавно биткоину предрекли обвал еще на 80%.

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А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":

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