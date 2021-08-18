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В Bloomberg разоблачили "настоящего" создателя биткоина

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
18 августа, 11:35
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Аналитик Эрик Балчунас уверен, что раскрыл истинную личность Сатоси Накамото – отца главной в мире криптовалюты
Личность Сатоси Накамото все еще хотят раскрыть
Личность Сатоси Накамото все еще хотят раскрыть / Фото: Wikipedia, AFP

Настоящим создателем биткоина, скрывающимся за псевдонимом Сатоси Накамото, может оказаться программист Хэл Финни. В криптовалютном сообществе Финни известен как один из первых сторонников биткоина.

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К такому выводу пришел главный аналитик Bloomberg Эрик Балчунас.

Он ознакомился с публикацией Финни, которую тот представил на одном из форумов в 1993 году. В ней Финни рассуждал об идее создания криптовалютных торговых карт, принцип работы которых схож с невзаимозаменяемыми токенами (NFT).

Балчунас считает, что Финни принимал участие в разработке криптовалюты и провел первую биткоин-транзакцию с загадочным Сатоси Накамото в январе 2009 года.

Балчунас проанализировал старый доклад Финни
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Финни умер в 2014 году в возрасте 58 лет. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз.

Загадка Сатоси Накамото

Достоверно известно только то, что Сатоси Накамото – это псевдоним человека или группы людей, разработавших протокол криптовалюты биткоин. Накамото также создал первую версию программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован.

Накамото отошел от дел около 10 лет назад. Он предпочел остаться анонимом, так как идеология биткоина предусматривает "отказ от идолопоклонничества".

В 2015 году Wired и Gizmodo выпустили материалы, в которых утверждалось, что под псевдонимом Сатоши Накамотоскрывается австралиец Крейг Стивен Райт. В мае 2016 года Райт подтвердил эту информацию и заявил, что создал биткоин вместе с Дэйвом Клейманом и Хэлом Финни. Однако Райт не предоставил убедительных доказательств, поэтому многие эксперты сомневаются в его утверждениях и причастности к созданию биткоина.

Состояние Сатоси Накамото, который по разным оценкам владеет от 750 тыс. до 1,1 млн биткоинов, в апреле этого года оценивалось в 61 млрд долларов.

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Утром 18 августа, по данным CoinDesk, биткоин торгуется по 45,1 тыс. долларов за монету. Капитализация рынка главной криптовалюты превышает 840 млрд долларов.

Сколько стоит биткоин
Сколько стоит биткоин

Напомним, в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле. Кроме того, биткоину предрекали обвал еще на 80%.

Также украинцам посоветовали 3 криптовалюты для долгосрочных вложений (ни одна из них – не биткоин).

О чем еще говорят в Украине и мире 18 августа, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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