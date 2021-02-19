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Биткоин подорожал до 53 тысяч долларов и поставил новый рекорд

19 февраля, 17:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Капитализация криптовалюты достигла 1 триллиона

Биткоин продолжает бить все рекорды. После позавчерашнего рекорда в 52 тысячи долларов за монету стоимость криптовалюты выросла на 2,06% за сутки и превысила отметку в 53 тысяч долларов.

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Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Coindesk.

По состоянию на 16:59 по киевскому времени, цена биткоина достигла 53037 долларов. Кроме того, капитализация криптовалюты приближается к 1 трлн доллара.

Капитализация биткоина с начала 2021 года выросла почти на 440 млрд долларови, согласно данным CoinMarketCap, составляет 979,9 млрд. При этом, рассчитываемый Bloomberg индекс четырех криптовалют, включая биткоин, – Galaxy Crypto Index – вырос в этом году более чем вдвое.

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Мощный рост стоимости биткоина обусловлен высоким интересом к нему со стороны институциональных инвесторов, а также компаний, рассматривающих криптовалюту в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков.

Напомним, объявление компании Илона Маска Tesla о том, что она купила биткоины на 1,5 млрд долларов, вызвало 20-процентный рост криптовалюты в тот же день. Tesla также заявила, что хочет принимать биткоины в качестве формы оплаты в ближайшем будущем.

Однако сам Маск заявил, что никак не был причастен к закупке компанией биткоинов на 1,5 млрд долларов и назвал покупку "безрассудной".

Любопытно, что в ноябре-2018 рыночная капитализация биткоина упала ниже 100 млрд долларов.

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рекорд биткоин капитализация криптовалюты

Источники: Сегодня , Интерфакс

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