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"Безрассудно": первая реакция Маска на покупку Tesla биткоинов

19 февраля, 15:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Миллиардер назвал основную криптовалюту "почти такой же чушью, как бумажные деньги"

Директор Tesla Илон Маск никак не был причастен к закупке компанией биткоинов на 1,5 млрд долларов.

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Об этом он заявил в Twitter 19 февраля.

Он назвал безрассудством такую крупную инвестицию в криптовалюту для Tesla, напомнив, что она входит в биржевой индекс S&P 500 – он включает 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США.

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"Действия Tesla не отражают напрямую мое мнение. Иметь немного биткоинов, что является просто менее глупой формой ликвидности, чем наличные, достаточно безрассудно для компании из S&P 500", — пишет Маск.

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При это он напомнил, что является не инвестором, а инженером, у которого нет никаких публично торгуемых акций, кроме Tesla.

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"Но когда у бумажной валюты отрицательная реальная доходность, только дурак не будет искать что-то еще. Биткоин — почти такая же чушь, как бумажные деньги. Ключевое слово — "почти", — добавил миллиардер.

Напомним, что Илон Маск известен своим интересом к криптовалютам. Например, ранее в этом месяце он взвинтил курс криптовалюты Dogecoin, упомянув Doge в Twitter. После этого курс цифровой валюты подскочил на 19% буквально за 15 минут.

А на этой неделе миллиардер допустил создание собственной криптовалюты марскоин. Однако он не учел, что он уже существует – благодаря внимания со стороны Маска курс MarsCoin вырос более чем в 31 раз.

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биткоин Tesla Илон Маск криптовалюты
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