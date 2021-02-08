Tesla взорвала курс биткоина: установлен новый исторический рекорд

Биткоин снова подорожал – стоимость основной криптовалюты впервые в истории превысила сначала 43, а потом и 44 тысячи долларов.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Coindesk.

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Днем 8 февраля курс биткоина вырос на 13,30%, или более 5 тысяч долларов. На своем пике один коин котировался на уровне 44,8 тысячи долларов (более 1,2 млн гривен). Это даже больше январского рекорда, когда эта криптовалюта впервые подорожала до 41 тысячи.

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Предположительной причиной этого стали действия принадлежащей миллиардеру Илону Маску автомобильной компании Tesla.

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Сегодня в Комиссии по ценным бумагам и биржам США сообщили, что Tesla приобрела биткоинов на 1,5 млрд долларов и собирается "в ближайшем будущем" начать принимать их в качестве формы оплаты.

Кроме того, в компании не исключают, что могут инвестировать часть таких средств в цифровые активы, золото, обеспеченные золотом ETF и другие инструменты.

Напомним, что в конце января Маск тоже спровоцировал подорожание биткоина. После того, как он разместил в шапке своего профиля в Twitter хештег #bitcoin, эта криптовалюта подорожала на 19%.

Также мы писали, что около 20% биткоинов, которые были добыты со времени создания виртуальной валюты в 2009 году, считаются утраченными навсегда – они хранятся в электронных кошельках, к которым владельцы забыли пароли.

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