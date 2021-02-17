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Биткоин пробил "потолок" в 52 тысячи долларов

17 февраля, 21:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Криптовалюта продолжает дорожать из-за Китайского Нового года

Биткоин решил не останавливаться на вчерашнем рекорде в 50 тысяч долларов – стоимость криптовалюты выросла еще больше и превысила отметку в 52 тысяч долларов.

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Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Coindesk.

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Ранее 17 февраля цена биткоина преодолела рубеж в 51 тысячу долларов, а вечером этого же дня курс основной криптовалюты вырос и к 21:45 по киевскому времени остановился на 52 343 долларах за коин.

Это почти 1,5 миллион гривен, а также на 3,7 тысячи долларов (или 6,5%) больше, чем ранее сутками.

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После этого курс незначительно опустился, но все равно котируется на уровне 52 тысяч долларов.

В тренде
Кто сейчас самый богатый человек в мире?

Как мы уже писали, по прогнозам экспертов, эйфория роста цен на биткоин сохранится до конца недели. Это связано с праздничным периодом в Азии, где в этом время отмечается наступление Нового года.

Напомним, ранее аналитики объяснили "Сегодня", почему опытные инвесторы умудряются богатеть благодаря Bitcoin, но для обычных граждан это не является эталоном сбережения средств.

Видео: Сегодня

Напомним, последний рывок курса биткоина начался в декабре-январе, как раз в период новогодних праздников. В эти даты криптовалюты традиционно растут. То же касается и Китайского Нового года, который празднуется на текущей неделе. А причиной роста стал новый виток маркетинговой раскрутки криптовалюты, говорят эксперты.

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биткоин криптовалюты курс биткоина

Источник: Сегодня

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