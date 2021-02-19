Біткоїн подорожчав до 53 тисяч доларів і поставив новий рекорд

Біткоїн продовжує бити всі рекорди. Після позавчорашнього рекорду в 52 тисячі доларів за монету вартість криптовалюти зросла на 2,06% за добу і перевищила позначку в 53 тисяч доларів.

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Про це свідчать дані криптобіржі Coindesk.

Станом на 16:59 за київським часом, ціна біткоїна досягла 53037 доларів. Окрім того, капіталізація криптовалюти наближається до 1 трлн доларів.

Капіталізація біткоїнів з початку 2021 року зросла майже на 440 млрд доларів, згідно з даними CoinMarketCap, становить 979,9 млрд. При цьому, що розраховуваний Bloomberg індекс чотирьох криптовалют, включаючи біткоїн, – Galaxy Crypto Index – зріс цього року більш, аніж удвічі.

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Потужне зростання вартості біткоїнів зумовлене високим інтересом до нього з боку інституційних інвесторів, а також компаній, що розглядають криптовалюту як інструмент хеджування інфляційних ризиків.

Нагадаємо, оголошення компанії Ілона Маска Tesla про те, що вона купила біткоїни на 1,5 млрд доларів, викликало 20-відсоткове зростання криптовалюти в той же день. Tesla також заявила, що хоче приймати біткоіни як форму оплати в найближчому майбутньому.

Однак сам Маск заявив, що не був причетний до купівлі компанією біткоїнів на 1,5 млрд доларів і назвав покупку "безрозсудною".

Цікаво, що в листопаді-2018 ринкова капіталізація біткоїна впала нижче від 100 млрд доларів.

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