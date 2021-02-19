Русский
$ 27,85
33,65
  1. Економічні новини
  2. Новини криптовалют

Біткоїн подорожчав до 53 тисяч доларів і поставив новий рекорд

19 лютого, 17:15

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Капіталізація криптовалюти досягла 1 трильйона

Біткоїн продовжує бити всі рекорди. Після позавчорашнього рекорду в 52 тисячі доларів за монету вартість криптовалюти зросла на 2,06% за добу і перевищила позначку в 53 тисяч доларів.

Реклама

Про це свідчать дані криптобіржі Coindesk.

Станом на 16:59 за київським часом, ціна біткоїна досягла 53037 доларів. Окрім того, капіталізація криптовалюти наближається до 1 трлн доларів.

Капіталізація біткоїнів з початку 2021 року зросла майже на 440 млрд доларів, згідно з даними CoinMarketCap, становить 979,9 млрд. При цьому, що розраховуваний Bloomberg індекс чотирьох криптовалют, включаючи біткоїн, – Galaxy Crypto Index – зріс цього року більш, аніж удвічі.

Реклама

Читайте також: Найвідоміші шанувальники біткоїну. Хто вони?

В тренді
Виробництво падає, ціни зростають: в Україні стає все менше яєць

Потужне зростання вартості біткоїнів зумовлене високим інтересом до нього з боку інституційних інвесторів, а також компаній, що розглядають криптовалюту як інструмент хеджування інфляційних ризиків.

Нагадаємо, оголошення компанії Ілона Маска Tesla про те, що вона купила біткоїни на 1,5 млрд доларів, викликало 20-відсоткове зростання криптовалюти в той же день. Tesla також заявила, що хоче приймати біткоіни як форму оплати в найближчому майбутньому.

Однак сам Маск заявив, що не був причетний до купівлі компанією біткоїнів на 1,5 млрд доларів і назвав покупку "безрозсудною".

Цікаво, що в листопаді-2018 ринкова капіталізація біткоїна впала нижче від 100 млрд доларів.

Реклама

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

рекорд біткоін капіталізація криптовалюти

Джерела: Сьогодні , Інтерфакс

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Відставити жадібність! Чому біткоїн – це не спосіб заощадження
Відставити жадібність! Чому біткоїн – це не спосіб заощадженняКриптовалюта
Ілон Маск випадково 31-й раз підірвав курс невідомої йому криптовалюти
Ілон Маск випадково 31-й раз підірвав курс невідомої йому криптовалютиКриптовалюта
Mastercard вводить платежі у криптовалютах
Mastercard вводить платежі у криптовалютахКриптовалюта
Біткоїн подорожчав на третину: що буде з курсом найближчим часом
Біткоїн подорожчав на третину: що буде з курсом найближчим часомКриптовалюта
Захист від інфляції чи маніпуляція Маска? Чому ціна на біткоїн різко злетіла
Захист від інфляції чи маніпуляція Маска? Чому ціна на біткоїн різко злетілаКриптовалюта
Криптовалютна лихоманка набирає обертів. Чому злетів біткоїн і що буде далі?
Криптовалютна лихоманка набирає обертів. Чому злетів біткоїн і що буде далі?Криптовалюта

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти