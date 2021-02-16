Найвідоміші шанувальники біткоїну. Хто вони?

Ці люди (та іноді компанії) вважають, що біткоїни коли-небудь замінить звичайну валюту

Біткоїн взяв нову вершину – 50 тис. доларів за монету. Як кажуть аналітики, головною причиною зростання курсу залишається маркетингова розкрутка криптовалюти. І дійсно, лідери думок буквально управляють ажіотажем навколо біткоїну. Багато ділових людей, селебріті та навіть компаній заявляють, що криптовалюта стане альтернативою національним валютам.

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Агентство Reuters склало список відомих прихильників біткоїну, які найсильніше впливали на курс криптовалют останнім часом.

Ілон Маск

/ Фото: Reuters

Оголошення компанії Ілона Маска Tesla про те, що вона купила біткоїни на 1,5 млрд доларів, викликало 20-відсоткове зростання криптовалюти того ж дня. Tesla також заявила, що хоче приймати біткоїни як форму оплати в найближчому майбутньому.

Джек Дорсі

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/ Фото: Reuters

Засновник Twitter і платіжної компанії Square вважає, що в інтернеті буде своя власна валюта. У жовтні-2020 Square заявила, що купила близько 4709 біткоїнів на 50 млн доларів. Twitter заявив у лютому-2021, що розглядає можливість зберігання біткоїну, але ще не прийняв рішення.

Jay-Z

/ Фото: Reuters

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Репер разом з Джеком Дорсі запустив фонд розвитку біткоїну для впровадження криптовалюти в Індії та Африці. Jay-Z і Дорсі збираються інвестувати в проєкт 500 біткоїнів на суму близько 24,5 млн доларів.

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Тайлер і Кемерон Уінклвосс

/ Фото: Reuters

Близнята Уінклвосс, найбільш відомі своїм позовом проти Марка Цукерберга з питання заснування Facebook, були ранніми інвесторами в біткоїн. Вперше про вкладення в криптовалюту вони розповіли ще в 2012 році. А вже в 2015-му створили криптобіржу Gemini.

Пол Тюдор Джонс

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"Король трейдерів" у травні 2020 року заявляв, що біткоїн можна використовувати як "засіб заощадження", і що сам він інвестував понад 1% активів у криптовалюту.

Стенлі Дракенміллер

/ Фото: Reuters

Інвестор-мільярдер сказав у листопаді 2020 року, що вклав гроші в біткоїни. На його думку, криптовалюта може перевершити золото як засіб заощадження.

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PayPal

Платіжний гігант викликав сплеск популярності біткоїну в жовтні-2020. Тоді в компанії заявили, що її клієнти зможуть купувати, продавати і зберігати криптовалюту за допомогою онлайн-гаманців PayPal.

Майк Новограц

/ Фото: Reuters

Відомий фінансист, який раніше керував хедж-фондами інвестиційного гіганта Fortress, зараз є виконавчим директором Galaxy Investment Partners. Ця компанія спеціалізується на інвестуванні у біткоїн та інші криптовалюти.

Ентоні Скарамуччі

/ Фото: Reuters

Інвестиційний менеджер, який недовго пропрацював в Білому домі в якості глави відділу комунікацій Дональда Трампа, оголосив, що його фірма заснувала біткоїн-фонд.

Нагадаємо, раніше ми дізналися, чого чекати від курсу біткоїну найближчим часом.

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