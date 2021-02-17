Біткоїн пробив "стелю" в 52 тисячі доларів

Біткоїн вирішив не зупинятися на вчорашньому рекорд в 50 тисяч доларів – вартість криптовалюта зросла ще більше і перевищила позначку в 52 тисяч доларів.
Про це свідчать дані кріптобіржі Coindesk.
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Раніше 17 лютого ціна біткоїну подолала рубіж у 51 тисяч доларів, а ввечері цього самого дня курс основної криптовалюти виріс і до 21:45 за київським часом зупинився на рівні 52 343 доларів за коїн.
Це майже 1,5 мільйон гривень, а також на 3,7 тисячі доларів (або 6,5%) більше, аніж добу тому.
Після цього курс незначною мірою опустився, але все одно котирується на рівні 52 тисяч доларів.
Як ми вже писали, за прогнозами експертів, ейфорія зростання цін на біткоїни збережеться до кінця тижня. Це пов'язано зі святковим періодом в Азії, де нині відзначається настання Нового року.
Нагадаємо, раніше аналітики пояснили "Сьогодні", чому досвідчені інвестори примудряються багатіти завдяки Bitcoin, але для звичайних громадян це не є еталоном заощадження коштів.
Нагадаємо, останній ривок курсу біткоїну почався в грудні-січні, якраз в період новорічних свят. У ці дати криптовалюта традиційно зростає. Те саме стосується й Китайського Нового року, який святкується на поточному тижні. А причиною зростання став новий виток маркетингової розкрутки криптовалюти, кажуть експерти.
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