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Біткоїн пробив "стелю" в 52 тисячі доларів

17 лютого, 21:53

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Криптовалюта продовжує дорожчати через Китайський Новий рік

Біткоїн вирішив не зупинятися на вчорашньому рекорд в 50 тисяч доларів – вартість криптовалюта зросла ще більше і перевищила позначку в 52 тисяч доларів.

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Про це свідчать дані кріптобіржі Coindesk.

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Раніше 17 лютого ціна біткоїну подолала рубіж у 51 тисяч доларів, а ввечері цього самого дня курс основної криптовалюти виріс і до 21:45 за київським часом зупинився на рівні 52 343 доларів за коїн.

Це майже 1,5 мільйон гривень, а також на 3,7 тисячі доларів (або 6,5%) більше, аніж добу тому.

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Після цього курс незначною мірою опустився, але все одно котирується на рівні 52 тисяч доларів.

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Як ми вже писали, за прогнозами експертів, ейфорія зростання цін на біткоїни збережеться до кінця тижня. Це пов'язано зі святковим періодом в Азії, де нині відзначається настання Нового року.

Нагадаємо, раніше аналітики пояснили "Сьогодні", чому досвідчені інвестори примудряються багатіти завдяки Bitcoin, але для звичайних громадян це не є еталоном заощадження коштів.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, останній ривок курсу біткоїну почався в грудні-січні, якраз в період новорічних свят. У ці дати криптовалюта традиційно зростає. Те саме стосується й Китайського Нового року, який святкується на поточному тижні. А причиною зростання став новий виток маркетингової розкрутки криптовалюти, кажуть експерти.

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біткоін криптовалюти курс біткоіна

Джерело: Сьогодні

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