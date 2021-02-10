Криптовалютна лихоманка набирає обертів. Чому злетів біткоїн і що буде далі?

З початку лютого всі криптовалюти стрімко дорожчають. Тільки за останні сім торгових днів відбулося таке зростання:

Bitcoin – на 35%, до 46,5 тис. дол. (а історичний максимум біткоїну тепер 48 тис. дол. );

); Dogecoin – на 132%, до 0,07 дол.;

Cardano – на 67%, до 0,69 дол.;

Litecoin – на 23%, до 169 дол.;

Ethereum – на 25%, до 1780 дол.

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Чому виріс курс і що буде з криптовалютами найближчим часом, сайту "Сьогодні" розповів старший аналітик Hamilton Алекс Шустер.

Чому злітає курс?

Вартість криптовалют і їхня ринкова капіталізація зростають на тлі підвищеного попиту. А ось причиною для підвищення самого попиту стали маркетингові інструменти – твіти, коментарі в ЗМІ та інші заяви медійних особистостей.

Тобто попит – синтетичний і не має під собою міцної бази, пояснює експерт. Це штовхає людей в усьому світі на ризикові операції.

"Хтось віддає частину своїх коштів на такі інвестиції в спробі заробити на криптогонитві, а хтось позичає гроші та бере кредити під такі інвестиції. У кожного своя історія, але важливо, що маркетингові інструменти зачепили жадібність населення з усього світу", – вважає Алекс Шустер.

Він нагадує, що інвестиції у крипторинок – ризикові. Тому населенню потрібно повчитися біржової торгівлі, перш ніж віддавати свої кошти, прагнучи нажитися на небувалих цінових коливаннях. І ніколи не інвестувати в "крипту" останні заощадження.

І що далі?

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Серйозні чинники – наприклад, статистика із США або дані звітності великих компаній – як і раніше, не впливатимуть на крипторинок. Вагомими будуть саме публічні заяви відомих людей – таких, як Ілон Маск, який вже розігнав курс Dogecoin і біткоїну. Тобто курс може знову підскочити.

Але водночас, якщо Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) виступить із заявами про неправомірне маніпулювання ринком, криптовалюти почнуть різко розпродавати. У такому разі їхній курс обвалиться.

"У 2019 році ми вже спостерігали історію Ілона Маска і SEC з акціями Tesla. Судовий розгляд закінчився тим, що голова Tesla уникнув штрафів і санкцій, але тепер мусить отримувати схвалення твітів про компанію. У нинішній ситуації, схоже, поки просто не знайшли закон, що забороняє Маску давати коментарі про Bitcoin", – попереджає Алекс Шустер.

За різними технічними факторами, курс біткоїну почне відкочуватися після досягнення 56 тис. дол. Внаслідок такого відкату ціна може впасти до 35 тис. дол., прогнозує аналітик.

Нагадаємо, ривок курсу біткоїну почався в січні, коли був встановлений рекорд у 40 тисяч доларів. Поступово курс досяг нової висоти і найближчим часом у нього є всі шанси досягти позначки в 50 тисяч.

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