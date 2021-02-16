Біткоїн пішов на новий історичний рекорд: чого чекати від курсу

За останній рік криптовалюта уп'ятеро злетіла в ціні

Курс біткоїну впритул наблизився до позначки в 50 тис. доларів. І до кінця тижня ейфорія зростання цін збережеться через святковий період в Азії. Технічно Bitcoin зараз має два цільових рівня зростання – 51 і 56 тис. доларів за монету.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів старший аналітик компанії Hamilton Алекс Шустер.

Станом на 13:40, за даними CoinDesk, новий рекорд криптовалюти склав 49 950 доларів за монету (попередній максимум – 49 716 доларів). Тобто за останній рік біткоїн злетів у ціні вже у п'ять разів, адже в минулому лютому він коштував близько 10 тис. доларів.

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Аналітик вазначив, що світові інвестиційні стратеги все більш уважно вивчають біткоїн як спосіб диверсифікації інвестицій. Це говорить про все більше визнання криптовалют, незважаючи на різкі коливання їх цін.

"У світі українських інвесторів ситуація аналогічна. Ті, хто давно працюють на фондовому ринку, або займаються валютними спекуляціями, активно зайняті і на крипторинку. Нові інвестори дивляться на активи крипторинку неохоче. Чергові цінові рекорди, а значить більш високий поріг входу, змушують задуматися про необхідність почекати корекції цін униз", – зазначає Алекс Шустер.

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Він нагадує про обережність – криптовалюта залишаються доволі суперечливим активом. З одного боку, вона є магнітом для спекулянтів і схильна до таких ризиків, як посилення нормативних вимог, що може привести до великих збитків. З іншого боку, шанувальникам "крипти" серед досвідчених інвесторів поки вдається отримувати прибуток.

Нагадаємо, останній ривок курсу біткоїну почався в грудні-січні, як раз у період новорічних свят. У ці дати криптовалюти традиційно зростають. Те ж стосується і Китайського Нового року, що святкується на поточному тижні. А причиною зростання став новий виток маркетингової розкрутки криптовалют, кажуть експерти.

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