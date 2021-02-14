Відставити жадібність! Чому біткоїн – це не спосіб заощадження

Криптовалюта лишається дуже ненадійним активом, а курсовий міхур може луснути в будь-який момент

Чи можна надовго залишати свої заощадження в біткоїнах? Так іноді роблять досвідчені інвестори, і за рахунок зростання курсу криптовалюти не тільки зберігають, але й примножують капітали. Але, на відміну від новачків, вони ніколи не вкладають в криптовалюти останні гроші. Для звичайних громадян Bitcoin – абсолютно точно не еталон заощадження коштів.

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Про це в коментарі сайту "Сьогодні" розповів старший аналітик компанії Hamilton Алекс Шустер.

"Висока волатильність створює високі ризики купити актив за невигідним курсом. Тільки жадібність може провокувати необізнаного інвестора залишити свої кошти на довгий строк у Bitcoin", – попереджає експерт.

Якщо великий інвестор і постраждає від придбання біткоїну за невигідним курсом, це не стане згубним для його загального інвестиційного портфеля.

Є і ще одна причина. Bitcoin – це не засіб платежу в звичному розумінні. За біткоїни не можна купити хліб або машину, розплатитися за базові споживчі потреби тощо. Для цього криптовалюта – занадто волатильний актив.

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Щоб біткоїн став платіжним засобом, йому потрібна стабільність. А про неї поки неможливо говорити, бо актив нічим не підкріплений і досі росте в ціні тільки за рахунок збільшення попиту з боку користувачів.

Тому Шустер не радить захоплюватися інвестиціями в криптовалюти – маркетинговий міхур може луснути у будь-який момент.

"Популяризація крипторинку через медійний сектор є маркетинговим ходом. <...> Кожен другий дізнався про біткоїн через ЗМІ, блоги, які говорили про те, як легко прості майнери ставали мільйонерами. А нині попит на Bitcoin підтримують через інформацію про те, що медійні обличчя вірять у зростання криптовалюти. По суті нічого не змінюється, змінюються маркетингові інструменти", – пояснює аналітик.

Нагадаємо, останній ривок курсу біткоїну почався в грудні-січні. Поступово курс досяг рекорду в 48 з гаком тисяч доларів, а найближчим часом у нього є всі шанси вирости до позначки в 50 тисяч.

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