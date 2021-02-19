"Безглуздя": перша реакція Маска на купівлю Tesla біткоїнів

Мільярдер назвав основну криптовалюту "майже такою ж нісенітницею, як паперові гроші"

Директор Tesla Ілон Маск не був причетний до закупівлі компанією біткоїнів на 1,5 млрд доларів раніше цього самого місяця.

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Про це він заявив в Twitter 19 лютого.

Вперше офіційно коментуючи таку велику інвестицію в криптовалюту, він назвав це безглуздям для Tesla, нагадавши, що компанія входить до біржового індексу S&P 500 – він включає 500 найбільших за капіталізацією публічних компаній США.

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"Дії Tesla не відображають безпосередньо мою думку. Мати трохи біткоїнів, що є просто менш дурною формою ліквідності за готівку, досить безглуздо для компанії з S&P 500", – пише Маск.

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При цьому він нагадав, що є не інвестором, а інженером, у якого немає жодних публічно торгованих акцій, крім Tesla.

"Але коли у паперової валюти негативна реальна прибутковість, лише дурень не шукатиме чогось іншого. Біткоїн – майже така сама нісенітниця, як паперові гроші. Ключове слово – "майже", – додав мільярдер.

Нагадаємо, що Ілон Маск відомий своїм інтересом до криптовалюти. Наприклад, раніше цього самого місяця він накрутив курс криптовалюти Dogecoin, згадавши Doge в Twitter. Після цього курс цифрової валюти підскочив на 19% буквально за 15 хвилин.

А цього тижня мільярдер допустив створення власної криптовалюта марскоїн. Однак він не врахував, що такий токен вже існує – завдяки увазі з боку Маска курс MarsCoin виріс у понад 31 раз.

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