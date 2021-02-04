Маск знову в ділі. Мільярдер розігнав курс "жартівливої" криптовалюти Dogecoin

Ілон Маск знову накрутив курс криптовалюти Dogecoin. Маск опублікував у Twitter картинку з ракетою-носієм Falcon 9 і у відповіді на неї згадав Doge, при цьому прибравши з свого підпису тег #bitcoin. Після цього курс криптовалюти підскочив на 19% буквально за 15 хвилин.

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На цьому Маск, який, до речі, обіцяв тимчасово піти з Twiiter, не зупинився і додав, що "Dogecoin – народна криптовалюта".

У підсумку до 10:15 за київським часом курс Dogecoin досяг 0,058 долара США. І навіть після невеликого відкату вартість криптовалюти вже більш ніж на 50% перевищує вчорашній рівень.

Альткоїн Dogecoin був створений в 2014 році у якості жарту. Його символом є мем "Doge", зображення собаки породи Сіба-іну:



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Твіти Маска пов'язують з активністю трейдерів c Reddit – онлайн-групи WallStreetBets, яка вже розігнала ціну акцій ряду невеликих компаній і срібла. Днями увагу цих трейдерів привернула криптовалюта Dogecoin. Завдяки їхнім покупкам вона злетіла більш ніж на 800%.

У той же день Маск теж писав про Dogecoin. Маск також згадував Dogeon в грудні 2020 року, і це теж призвело до різкого зростання курсу криптовалюти.

Нагадаємо, раніше твіти Маска стали причиною зльоту курсу біткоїну. Але до нового історичного рекорду головна криптовалюта цього разу не дотягнула.

Як повідомлялося, спочатку трейдери-любителі з Reddit розігнали акції GameStop на тисячі відсотків. Після цього на ринках акцій почалося справжнє божевілля.

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