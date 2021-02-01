Трейдери з Reddit підняли ціни на срібло до рекорду за 8 років

Світові ціни на срібло виросли до восьмирічного максимуму, а акції видобувних компаній різко подорожчали. Це сталося після того, як трейдери-любителі з Reddit, розігнати акції GameStop на тисячі відсотків, переключилися на срібло.

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За даними Reuters, спотові ціни на срібло піднімалися до 30,03 долара за унцію. Зростання за останні п'ять днів склало 19%. В результаті ціни досягли максимуму з лютого 2013 року.

Срібло стало мішенню трейдерів з Reddit через те, що цей метал, на їхню думку, штучно недооцінений. Срібло коштує дуже дешево щодо золота, що дозволяє великим компаніям заробляти на сріблі за допомогою торгів з короткою позицією.

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Інтернет-трейдери розраховують підвищити ціну срібла до квітня до 75 доларів за унцію.

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Нагадаємо, в 2020 році ціни на золото піднялися до максимуму за дев'ять років і залишаються на високому рівні і зараз. Причиною підвищеного інтересу до золота стала криза. Золото вважається найнадійнішим активом, попит на який підвищується на тлі геополітичної нестабільності.

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