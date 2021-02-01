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Трейдеры с Reddit взвинтили цены на серебро до рекорда за 8 лет

1 февраля, 13:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Инвесторы-любители переключились с акций GameStop на драгоценный металл

Мировые цены на серебро выросли до восьмилетнего максимума, а акции добывающих компаний резко подорожали. Это произошло после того, как трейдеры-любители с Reddit, разогнавшие акции GameStop на тысячи процентов, переключились на серебро.

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По данным Reuters, спотовые цены на серебро поднимались до 30,03 доллара за унцию. Рост за последние пять дней составил 19%. В итоге цены достигли максимума с февраля 2013 года.

Серебро стало мишенью трейдеров с Reddit из-за того, что этот металл, по их мнению, искусственно недооценен. Серебро стоит очень дешево относительно золота, что позволяет крупным компаниям зарабатывать на серебре с помощью торгов с короткой позицией.

В тренде
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Интернет-трейдеры рассчитывают повысить цену серебра к апрелю до 75 долларов за унцию.

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Напомним, в 2020 году цены на золото поднялись до максимума за девять лет и остаются на высоком уровне и сейчас. Причиной повышенного интереса к золоту стал кризис. Золото считается самым надежным активом, спрос на который повышается на фоне геополитической нестабильности.

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