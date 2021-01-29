На рынке акций разразилась битва за GameStop. Компания выросла на 2000%, а потом рухнула на 11 млрд долларов

Инвесторы-любители с Reddit схлестнулись с профессионалами с Уолл-стрит

Акции сети магазинов видеоигр GameStop потеряли 11 млрд долларов. Обвал произошел после того, как приложение для онлайн-трейдинга Robinhood наложило запрет на покупку этих акций. Стоимость акций GameStop до этого "накачивали" трейдеры-любители, которые таким образом объявили "войну" крупных хедж-фондам.

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Им удалось поднять котировки сети более чем на 2000% за последние пару недель. Быстрый рост привел к тому, что трейдеры-любители получали огромные прибыли, а хедж-фонды и инвесторы с Уолл-стрит с короткими позициями понесли потери, пишет Independent.

Любители хотели наказать профессионалов за попытки нажиться на акциях компании с помощью торгов по коротким позициям.

Причиной происходящего безумия на рынках стал флешмоб в интернете: разогрев котировок устроили пользователи платформы Reddit. В итоге Robinhood также ограничил торговлю в других компаниях, на которые нацелена группа Reddit, например, AMC, BlackBerry, Best Buy, Express, GameStop, Koss, Naked Brand Group и Nokia.

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Другие онлайн-брокеры, такие как TD Ameritrade, Interactive Brokers и Webull, тоже ограничили торговлю внезапно популярными акциями. Пользователи Reddit уже подают коллективные иски против этих платформ, а всю ситуации в целом изучат американские законодатели.

GameStop — представитель традиционного ритейла. Компания продает консоли, диски с играми и фильмами и другие товары в обычных магазинах. В последние годы, по мере того как рынок все больше уходил в онлайн, продажи сети постоянно падали.

Напомним, ранее в Украине разрешили продавать акции Facebook и Tesla.

Кроме того, профильная Нацкомиссия выдала разрешение на обращение акций Apple.

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