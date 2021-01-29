На ринку акцій йде битва за GameStop. Компанія виросла на 2000%, а потім впала на 11 млрд доларів

Інвестори-любителі з Reddit зійшлися у боротьбі з професіоналами з Уолл-стріт

Акції мережі магазинів відеоігор GameStop втратили 11 млрд доларів. Обвал стався після того, як додаток для онлайн-трейдингу Robinhood наклав заборону на покупку цих акцій. Вартість акцій GameStop до цього "накачували" трейдери-любителі, які таким чином оголосили "війну" великим хедж-фондам.

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Їм вдалося підняти котирування мережі на понад 2000% за останні кілька тижнів. Швидке зростання привів до того, що трейдери-любителі отримували величезні прибутки, а хедж-фонди та інвестори з Уолл-стріт з короткими позиціями зазнали втрат, пише Independent.

Любителі хотіли покарати професіоналів за спроби нажитися на акціях компанії за допомогою торгів за короткими позиціями.

Причиною того божевілля на ринках став флешмоб в інтернеті: розігрів котирувань влаштували користувачі платформи Reddit. В результаті Robinhood також обмежив торгівлю в інших компаніях, на які націлена група Reddit, наприклад, AMC, BlackBerry, Best Buy, Express, GameStop, Koss, Naked Brand Group і Nokia.

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Інші онлайн-брокери, такі як TD Ameritrade, Interactive Brokers і Webull, теж обмежили торгівлю популярними акціями. Користувачі Reddit вже подають колективні позови проти цих платформ, а всю ситуації в цілому вивчать американські законодавці.

GameStop – представник традиційного ритейлу. Компанія продає консолі, диски з іграми і фільмами та інші товари в звичайних магазинах. В останні роки, у міру того як ринок дедалі більше йшов в онлайн, продажу мережі постійно падали.

Нагадаємо, раніше в Україні дозволили продавати акції Facebook і Tesla.

Крім того, профільна Нацкомісія видала дозвіл на обіг акцій Apple.

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