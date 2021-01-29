Головна криптовалюта несподівано пішла в зростання – 29 листопад курс біткоїна злетів вище 37 000 доларів . Причиною раптового підвищення виявився Twitter Ілона Маска.

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Мільярдер включив хештег #bitcoin в свій профіль і опублікував твіт: "Озираючись назад, ми розуміємо, що це було неминуче".

Про те, що саме це стало причиною зростання біткоїна, говорить аналітик Reuters Том Уілсон, а також Джон Ісідж з FXstreet.

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Так як вартість біткоїна багато в чому залежить від настроїв інвесторів, такі заяви, як у Маска, створюють ажіотаж. На хвилі хайпу криптовалюту починають активно купувати, що і призводить до різкого зростання курсу.

Протягом півгодини після публікації твіту Маска біткоїн подорожчав на 19%. О 14:40 за київським часом криптовалюта торгувалася на рівні 37 317 доларів – це курс, що все трохи відкотився. Втім, тренд на зростання біткоїна залишається в силі.

В тренді Біткоїн злетів через Ілона Маска. Що сталося?

Настрої трейдерів також піднялися через позитивні коментарі засновника Bridgewater Associates Рея Даліо. Він заявив, що біткоїн – це актив, "подібний до золота".

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Інші криптовалюти, наприклад, Ethereum і XRP, очікувано ростуть на тлі злету біткоїна.

Нагадаємо, серія рекордів біткоїна почалася в грудні-2020 року, а 6 січня 2021-го біткоїн пробив позначку в мільйон гривень. Історичний рекорд на цей момент становить 41 478 доларів, він був встановлений 8 січня.

Після цих рекордів вартість біткоїна помітно впала, проте експерти не виключають, що криптовалюта знову подорожчає до 40 000 доларів.

Також ми розповідали, що близько 20% біткоїнів, які були здобуті з часу створення віртуальної валюти в 2009 році, вважаються втраченими назавжди – вони зберігаються в електронних гаманцях, паролі до яких власники забули чи загубили.

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