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Біткоїн різко подорожчав: ціна злетіла на 19% за годину

29 січня, 11:28

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Причину росту курсу поки що назвати складно

Після свого падіння в ціні, яке сталося після історичного росту і нових рекордів, основна криптовалюта знову різко подорожчала – на понад 19% всього за годину.

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Про це свідчать дані онлайн-сервісу Investing.

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Згідно з даними віртуального табло, станом на 11:30 за київським часом ціна одного коїну досягала 37 603 долара. Отже, за добу зростання курсу склало 19,26%, або 6073 долара.

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На цей момент курс біткоїну продовжує зростати. Причина такого різкого подорожчання криптовалюта поки що залишається неясною.

Нагадаємо, серія рекордів біткоїну почалася в грудні-2020 року, а 6 січня 2021-го біткоїн пробив історичну позначку в мільйон гривень. Історичний рекорд наразі становить 41 478 доларів, він був встановлений 8 січня.

При цьому, як ми вже писали, приблизно 20% біткоїнів, які були здобуті з часу створення віртуальної валюти в 2009 році, вважаються втраченими назавжди – вони зберігаються в електронних гаманцях, до яких власники забули паролі.

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біткоін криптовалюти курс біткоіна

Джерело: Сьогодні

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