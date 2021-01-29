Биткоин взлетел из-за Илона Маска. Что произошло?

Главная криптовалюта неожиданно пошла в рост – 29 января курс биткоина взлетел выше 37 000 долларов. Причиной внезапного повышения оказался Twitter Илона Маска.

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Миллиардер включил хештег #bitcoin в свой профиль и опубликовал твит: "Оглядываясь назад, мы понимаем, что это было неизбежно".

О том, что именно это стало причиной роста биткоина, говорит аналитик Reuters Том Уилсон, а также Джон Исидж из FXstreet.

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Так как стоимость биткоина во многом зависит от настроений инвесторов, такие заявления, как у Маска, создают ажиотаж. На волне хайпа криптовалюту начинают активно покупать, что и приводит к резкому росту курса.

В течение получаса после публикации твита Маска биткоин подорожал на 19%. К 14:40 по киевскому времени криптовалюта торговалась на уровне 37 317 долларов – это уже немного откатившийся курс. Впрочем, тренд к росту биткоина остается в силе.

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Настроения трейдеров также подняли положительные комментарии основателя Bridgewater Associates Рэя Далио. Он заявил, что биткоин – это актив, "подобный золоту".

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Другие криптовалюты, например, Ethereum и XRP, ожидаемо растут на фоне взлета биткоина.

Напомним, серия рекордов биткоина началась в декабре-2020, а 6 января 2021-го биткоин пробил отметку в миллион гривен. Исторический рекорд на данный момент составляет 41 478 долларов, он был установлен 8 января.

После этих рекордов стоимость биткоина заметно упала, однако эксперты не исключают, кто криптовалюта снова подорожает до 40 000 долларов.

Также мы рассказывали, что около 20% биткоинов, которые были добыты со времени создания виртуальной валюты в 2009 году, считаются утраченными навсегда – они хранятся в электронных кошельках, пароли к которым владельцы забыли или потеряли.

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