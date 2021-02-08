Tesla підірвала курс біткоїну: встановлено новий історичний рекорд

Біткоїн знову подорожчав – вартість основної криптовалюти вперше в історії перевищила спочатку 43, а потім і 44 тисячі доларів.

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Про це свідчать дані онлайн-сервісу Coindesk.

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Вдень 8 лютого курс біткоїну виріс на 13,30%, або понад 5 тисяч доларів. На своєму піку один коїн котирувався на рівні 44,8 тисячі доларів (понад 1,2 млн гривень). Це навіть більше січневого рекорду, коли ця криптовалюта вперше подорожчала до 41 тисячі.

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Імовірною причиною цього стали дії автомобільної компанії Tesla, що належить мільярдерові Ілонові Маску.

Сьогодні в Комісії з цінних паперів і бірж США повідомили, що Tesla придбала біткоїнів на 1,5 млрд доларів і збирається "в найближчому майбутньому" почати приймати їх задля оплати.

Крім того, в компанії не виключають, що можуть інвестувати частину таких коштів в цифрові активи, золото, забезпечені золотом ETF і інші інструменти.

Нагадаємо, що наприкінці січня Маск теж спровокував подорожчання біткоїну. Після того, як він розмістив в шапці свого профілю в Twitter хештег #bitcoin, ця криптовалюта подорожчала на 19%.

Також ми писали, що близько 20% біткоїнів, які були здобуті з часу створення віртуальної валюти в 2009 році, вважаються втраченими назавжди – вони зберігаються на електронних гаманцях, до яких власники забули паролі.

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