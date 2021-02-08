Русский
$ 27,77
33,28
  1. Економічні новини
  2. Новини криптовалют

Tesla підірвала курс біткоїну: встановлено новий історичний рекорд

8 лютого, 15:14

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Ілон Маск знову придумав, як підвищити курс основної криптовалюти

Біткоїн знову подорожчав – вартість основної криптовалюти вперше в історії перевищила спочатку 43, а потім і 44 тисячі доларів.

Реклама

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Coindesk.

Читайте також: Імпічмент Трампу накрутив курс біткоїну

Вдень 8 лютого курс біткоїну виріс на 13,30%, або понад 5 тисяч доларів. На своєму піку один коїн котирувався на рівні 44,8 тисячі доларів (понад 1,2 млн гривень). Це навіть більше січневого рекорду, коли ця криптовалюта вперше подорожчала до 41 тисячі.

Реклама

Імовірною причиною цього стали дії автомобільної компанії Tesla, що належить мільярдерові Ілонові Маску.

В тренді
Рейтинг. ТОП-10 найпопулярніших у світі моделей електрокарів

Сьогодні в Комісії з цінних паперів і бірж США повідомили, що Tesla придбала біткоїнів на 1,5 млрд доларів і збирається "в найближчому майбутньому" почати приймати їх задля оплати.

Крім того, в компанії не виключають, що можуть інвестувати частину таких коштів в цифрові активи, золото, забезпечені золотом ETF і інші інструменти.

Нагадаємо, що наприкінці січня Маск теж спровокував подорожчання біткоїну. Після того, як він розмістив в шапці свого профілю в Twitter хештег #bitcoin, ця криптовалюта подорожчала на 19%.

Також ми писали, що близько 20% біткоїнів, які були здобуті з часу створення віртуальної валюти в 2009 році, вважаються втраченими назавжди – вони зберігаються на електронних гаманцях, до яких власники забули паролі.

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

біткоін Tesla Ілон Маск криптовалюти курс біткоіна

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти