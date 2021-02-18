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Ілон Маск випадково в 31 разів підірвав курс невідомої йому криптовалюти

18 лютого, 19:10

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Творець Tesla розповів, як називатиметься його власна цифрова валюта

Американський бізнесмен Ілон Маск відомий своєю любов'ю до криптовалют – два тижні тому він одним "твітів" розігнав вартість Dogecoin, а тепер після його заяв випадково подорожчала раніше не особливо популярна валюта MarsCoin.

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Обговорюючи в Twitter можливість створення власної цифрової валюти, Ілону Маску надійшло кілька цікавих пропозицій.

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Користувачі писали, що було б цікавим створити "Ілонкоїн", зробивши його "валютою Землі", а від аккаунта кріптобіржі Binance надійшла ідея створити свою криптовалюту на честь Червоної планети – MarsCoin.

"Це безперечно буде марскоїн" , – відповів глава Tesla і SpaceX, зібравши понад 23,5 тисячі "лайків".

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Вочевидь, Маск не знав, що такий токен існує щонайменше з 2015 року. Після його заяви увечері 16 лютого вартість MarsCoin встановила свій історичний рекорд і виросла з 0,08 до 2,5 долара, тобто у понад 31 раз.

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Однак, після різкого стрибка вартість марскоїну також стрімко впала. Згідно з інформацією онлайн-біржі Coinmarketcap, на 19:00 18 лютого один токен котирується на рівні 0,3 долара, що, втім, значно більше, аніж кілька днів тому.

Варто зазначити, що творці MarsCoin сподіваються, що їхня валюта може стати домінуючою в фінансовій системі першого людського поселення на Марсі.

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Нагадаємо, що напередодні вартість біткоїну встановила свій черговий рекорд, перевищивши позначку в 52 тисяч доларів.

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, як заяви лідерів думок – бізнесменів, селебріті і навіть компаній – впливають на курс основної криптовалюта.

Відео: Сьогодні

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