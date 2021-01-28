Компенсации за январские тарифы на газ: Рада дала задание Кабмину

Верховная Рада поручила Кабинету министров в течение месяца изучить вопрос компенсации январских тарифов на газ для населения и решить этот вопрос. Депутаты считают, что финансировать такие компенсации можно из средств, выделенных на субсидии.

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Речь об этом идет в постановлении № 4650, которое Верховная Рада приняла 337 голосами.

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Кроме того, в постановлении Кабмину поручается усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей. Говорится о возможности изменить критерии предоставления субсидий.

Само по себе постановление Рады ничего не меняет и лишь ставит задачу перед правительством.

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Напомним, предельная цена на газ 6,99 грн за кубометр устанавливается только с 1 февраля. Соответственно, платежки со сниженным тарифом люди получат только в марте, а в феврале за январь придется заплатить более крупные суммы.

При этом не будут начислять штрафы и пеню за несвоевременно оплаченные счета за газ или тепло за январь.

В Кабмине также объясняли, что появление предельной цены для населения не говорит об отказе Украины от развития рынка газа. В будущем Кабмин собирается сделать так, чтобы все газоснабжающие компании представили годовые тарифы для населения:

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