Украинцам могут компенсировать январские тарифы на газ

В "Слуге народа" придумали, где взять на это средства

Украинцам могут компенсировать потери из-за высоких тарифов на газ в январе, ведь предельная цена газа 6,99 грн за кубометр устанавливается только с 1 февраля. Такую идею уже обсуждают в Верховной Раде.

Реклама

Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его мнению, организовать такие выплаты можно за счет "резерва субсидий".

"Они в бюджете заложены на весь год. То есть нужно взять средства с конца года и переставить на начало, чтобы попытаться погасить разницу в тарифах на газ и на тепло", – предложил Корниенко.

Напомним, украинцам не будут начислять штрафы и пеню за несвоевременно оплаченные счета за газ или тепло за январь.

Реклама

Также премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что в бюджете выделено 36,6 млрд грн для выплат субсидий. А если возникнет необходимость выделить дополнительные средства на субсидии, правительство планирует обратиться к Верховной Раде.

Читайте также: В Украине заморозят тарифы на тепло и горячую воду – Шмыгаль

Напомним, кроме установления предельной цены на газ, в Украине также снизили тарифы для 14 облгазов. В результате тариф на распределение газа (отдельная платежка) не превышает 1,79 грн за кубометр в месяц.

В Кабмине также объясняли, что появление предельной цены для населения не говорит об отказе Украины от развития рынка газа. В будущем Кабмин собирается сделать так, чтобы все газоснабжающие компании представили годовые тарифы для населения.

Видео: Сегодня

Напомним, тарифы решили ограничить после того, как резкое повышение цен на газ и стоимости его доставки привело к протестам. За последние полгода – с августа-2020 по январь-2021 – цена на газ повысилась более чем в два раза: с 3,24 до 7,22 грн/м3 (по ценам "Нафтогаза"). В итоге в Украине в январе 2021 года конечная цена на газ для населения без учета стоимости доставки превысила 7-8 грн/куб. м и стала самой высокой среди соседних стран.

Реклама

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама