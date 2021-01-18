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В Украине снизили цену на газ для населения

18 января, 10:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ограничение на тарифы установили временно, суммы в платежках уменьшатся на 30%

Предельная цена на газ для населения в Украине установлена на уровне 6,99 грн за 1 куб. м. Ценовое ограничение вводится с 1 февраля на период карантина, но не дольше, чем до конца отопительного сезона – 31 марта включительно.

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Такое решение приняли на внеочередном заседании Кабинета министров 18 января.

По подсчетам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это позволит снизить суммы в платежках за газ в среднем на 30%, а для некоторых потребителей – до 40%. То есть средняя платежка будет меньше примерно на 500 гривен. Кроме того, незащищенные категории населения продолжат получать субсидии.

В случае, если поставщик откажется подавать газ по 6,99 грн, его клиенты автоматически перейдут к поставщику последней надежды. Таким поставщиком утвержден "Нафтогаз", он согласился продавать топливо по 6,99 грн.

В Кабинете министров настаивают, что решение установить граничную цену на газ – не отказ от свободного рынка газа, а лишь временная мера.

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А вот урегулировать вопрос тарифа на транспортировку (отдельная платежка) Кабинет министров в одиночку не может – для этого требуется решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Ранее представители НКРЭКУ уже обсуждали снижение цены на транспортировку газа с народными депутатами и чиновниками из правительства. Предполагается, что граничный тариф будет установлен на уровне не выше 1,79 грн за кубометр в месяц.

Также в Украине началась проверка облгазов с космическими тарифами.

Видео: Сегодня

Напомним, тарифы решили ограничить после того, как резкое повышение цен на газ и стоимости его доставки привело к протестам. За последние полгода – с августа-2020 по январь-2021 цена на газ повысилась более чем в два раза – с 3,24 грн/м3 до 7,22 грн/м3 (по ценам "Нафтогаза").

В итоге в январе 2021 г. конечная цена на газ для населения без учета стоимости доставки превысила 7-8 грн/куб. м и стала самой высокой среди соседних стран. Дополнительно с 1 января 2021 НКРЭКУ почти в 2 раза повысила плату за доставку газа, которую начиная с 2020 г. население оплачивало отдельно от цены газа. В итоге конечный тариф в январе 2021 превысил 10 грн, что стал рекордом за всю историю Украины.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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Источник: Сегодня

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