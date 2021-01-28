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Компенсації за січневі тарифи на газ: Рада дала завдання Кабміну

28 січня, 11:56

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Депутати сподіваються, що уряд вивчить питання високих платіжок

Верховна Рада доручила Кабінету міністрів протягом місяця вивчити питання компенсації січневих тарифів на газ для населення і вирішити це питання. Депутати вважають, що фінансувати такі компенсації можна з коштів, виділених на субсидії.

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Про це йдеться в постанові № 4650, яку Верховна Рада прийняла 337 голосами.

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Крім того, в постанові Кабміну доручається удосконалити механізм підтримки вразливих споживачів. Говориться про можливість змінити критерії надання субсидій.

Сама по собі постанова Ради нічого не змінює і лише ставить завдання перед урядом.

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Нагадаємо, гранична ціна на газ 6,99 грн за кубометр встановлюється тільки з 1 лютого. Відповідно, платіжки зі зниженим тарифом люди отримають лише в березні, а в лютому за січень доведеться заплатити більші суми.

При цьому не нараховуватимуть штрафи і пеню за несвоєчасно сплачені рахунки за газ або тепло за січень.

У Кабміні також пояснювали, що поява граничної ціни для населення не говорить про відмову України від розвитку ринку газу. У майбутньому Кабмін збирається зробити так, щоб всі газопостачальні компанії представили річні тарифи для населення:

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тарифи Верховна Рада субсидії доручення ціна на газ Кабінет міністрів

Джерело: Сьогодні

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