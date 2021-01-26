За несвоевременную оплату коммуналки в январе украинцев штрафовать не будут

Штрафы и пеня за несвоевременно оплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут.

Реклама

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он назвал три шага, которые правительство начало реализовывать, чтобы рынки электроэнергии и газа начали работать правильно:

Была установлена предельная цена на рынке газа с 1 февраля и до конца отопительного сезона не выше 6,99 грн за кубометр;

Тарифы на тепло и горячую воду будут меняться до конца отопительного сезона;

НКРЕКП приняло решение об ограничении тарифа на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.

Денис Шмыгаль также отметил, что в бюджете выделено 36,6 млрд грн для выплат субсидий. В случае возникновения необходимости выделить дополнительные средства на субсидии, правительство планирует обращаться в Верховную раду.

В тренде Цифра дня. Какие субсидии получают украинцы

"Давайте проживем первое полугодие. По его итогам совместно рассчитаем, какую сумму надо будет добавлять", – сказал он.

Реклама

Ранее Шмыгаль заявил, что тарифы на тепло и горячую воду повышать не будут. Меморандум о неизменности этих тарифов подпишут уже в ближайшее время.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама