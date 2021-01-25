Українська
$ 28,16
34,25
  1. Новости экономики
  2. Новости ЖКХ

В Украине заморозят тарифы на тепло и горячую воду – Шмыгаль

25 января, 14:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Премьер-министр рассказал о договоренностях Кабмина с другими органами власти

Тарифы на тепло и горячую воду повышать не будут. Меморандум о неизменности этих тарифов подпишут уже в ближайшее время.

Реклама

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Над разработкой меморандума работает правительство совместно с профильным комитетом Верховной Рады, народными депутатами, Офисом президента и Ассоциацией городов Украины.

Читайте также: Эксплейнер. Газсбыты не обязаны продавать газ населению по 6,99 грн

В тренде
Курсы доллара и евро просели после заметного роста

Ранее Шмыгаль отмечал, что этот меморандум будет регламентировать такие договоренности:

  • тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными;
  • будет проведена работа над реструктуризацией задолженности перед "Нафтогазом", образовавшейся из-за разницы между выручкой теплокоммунэнерго и тарифной выручкой;
  • теплокоммунэнерго смогут заключать годовые договоры с "Нафтогазом" по выгодной цене.
Реклама

Как сообщалось, Кабмин принял решение о снижении цены на газ для населения до 6,99 грн за кубометр. Такая предельная цена вводится с 1 февраля и будет действовать максимум до 31 марта (если карантин не закончится раньше, что маловероятно).

Видео: Сегодня

Также напомним, президент Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя ОП Кириллу Тимошенко провести полный аудит тарифов в Киеве и всех областях, сопоставить ценообразование и получить разъяснения от руководителей на местах относительно завышенных тарифов и тарифной политики.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тарифы отопление тепло горячая вода меморандум Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцам готовят новые тарифы на газ: когда их ждать
Украинцам готовят новые тарифы на газ: когда их ждатьЖКХ
"Нафтогаз" предложил газсбытам скидку на газ для населения, но есть условиеЖКХ
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)Экономика
В Украине снизили цену на газ для населения
В Украине снизили цену на газ для населенияЖКХ
В Украине ограничат тарифы на распределение газа: список облгазов
В Украине ограничат тарифы на распределение газа: список облгазовЖКХ
Эксплейнер. Газсбыты не обязаны продавать газ населению по 6,99 грн
Эксплейнер. Газсбыты не обязаны продавать газ населению по 6,99 грнЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять