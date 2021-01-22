Українська
$ 28,26
34,37
  1. Новости экономики
  2. Новости ЖКХ

Эксплейнер. Газсбыты не обязаны продавать газ населению по 6,99 грн

22 января, 11:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Поставщики топлива могут отказаться обслуживать клиентов, объяснил Витренко

Газоснабжающие компании не обязаны продавать газ населению по предельной цене 6,99 грн за кубометр. Если у газсбыта нет такой возможности, он может отказаться от поставок, а его клиенты перейдут к "поставщику последней надежды" ("Нафтогазу").

Реклама

Это правило объяснил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Читайте также: Тарифы на отопление и горячую воду: о чем мэры договорились с центральной властью

При этом он не исключил, что газопоставщики все же найдут возможность продавать газ клиентам по 6,99 грн. Такое возможно, если газсбыты:

К слову сейчас "Нафтогаз" обслуживает 9% бытовых клиентов в Украине. Еще в августе, когда запускали рынок газа, их было всего 2%.

В тренде
Доллар в Украине снова растет, курс евро почти застыл на месте
Реклама

Напомним, кроме установления предельной цены на газ, в Украине также снизили тарифы для 14 облгазов. В результате тариф на распределение газа (отдельная платежка) не превышает 1,79 грн за кубометр в месяц.

В Кабмине также объясняли, что появление предельной цены для населения не говорит об отказе Украины от развития рынка газа. В будущем Кабмин собирается сделать так, чтобы все газоснабжающие компании представили годовые тарифы для населения.

Тогда потребители смогут подписать годовой контракт и заранее понимать, сколько будут платить. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже, но при этом она будет предсказуемой, объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

газ тарифы Юрий Витренко цена на газ тариф на газ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцам готовят новые тарифы на газ: когда их ждать
Украинцам готовят новые тарифы на газ: когда их ждатьЖКХ
"Нафтогаз" предложил газсбытам скидку на газ для населения, но есть условиеЖКХ
Кому не дадут субсидию в 2021 году: список условий
Кому не дадут субсидию в 2021 году: список условийЖКХ
Кабмин готовится снизить цену на газ – Шмыгаль
Кабмин готовится снизить цену на газ – ШмыгальЖКХ
В Украине вводят госрегулирование цены на газ: каким будет тариф
В Украине вводят госрегулирование цены на газ: каким будет тарифЖКХ
В Украине началась проверка облгазов с
В Украине началась проверка облгазов с "космическими" тарифамиЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять