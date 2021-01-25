В Україні заморозять тарифи на тепло і гарячу воду – Шмигаль

Тарифи на тепло і гарячу воду не підвищуватимуть. Меморандум про незмінність цих тарифів підпишуть вже найближчим часом.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.
Над розробкою меморандуму працює уряд спільно з профільним комітетом Верховної Ради, народними депутатами, Офісом президента і Асоціацією міст України.
Читайте також: Експлейнер. Газзбути не зобов'язані продавати газ населенню за 6,99 грн
Раніше Шмигаль зазначав, що цей меморандум регламентуватиме такі домовленості:
- тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними;
- буде проведена робота над реструктуризацією заборгованості перед "Нафтогазом", що утворилася через різницю між виручкою теплокомуненерго і тарифною виручкою;
- теплокомуненерго зможуть укладати річні договори з "Нафтогазом" за вигідною ціною.
Як повідомлялося, Кабмін прийняв рішення про зниженні ціни на газ для населення до 6,99 грн за кубометр. Така гранична ціна вводиться з 1 лютого і діятиме максимум до 31 березня (якщо карантин не закінчиться раніше, що малоймовірно).
Також нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку провести повний аудит тарифів у Києві і всіх областях, зіставити ціноутворення і отримати роз'яснення від керівників на місцях щодо завищених тарифів і тарифної політики.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк