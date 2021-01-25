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В Україні заморозять тарифи на тепло і гарячу воду – Шмигаль

25 січня, 14:07

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Прем'єр-міністр розповів про домовленості Кабміну з іншими органами влади

Тарифи на тепло і гарячу воду не підвищуватимуть. Меморандум про незмінність цих тарифів підпишуть вже найближчим часом.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Над розробкою меморандуму працює уряд спільно з профільним комітетом Верховної Ради, народними депутатами, Офісом президента і Асоціацією міст України.

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Раніше Шмигаль зазначав, що цей меморандум регламентуватиме такі домовленості:

  • тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними;
  • буде проведена робота над реструктуризацією заборгованості перед "Нафтогазом", що утворилася через різницю між виручкою теплокомуненерго і тарифною виручкою;
  • теплокомуненерго зможуть укладати річні договори з "Нафтогазом" за вигідною ціною.
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Як повідомлялося, Кабмін прийняв рішення про зниженні ціни на газ для населення до 6,99 грн за кубометр. Така гранична ціна вводиться з 1 лютого і діятиме максимум до 31 березня (якщо карантин не закінчиться раніше, що малоймовірно).

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Також нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку провести повний аудит тарифів у Києві і всіх областях, зіставити ціноутворення і отримати роз'яснення від керівників на місцях щодо завищених тарифів і тарифної політики.

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тарифи опалення тепло гаряча вода Меморандум Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

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