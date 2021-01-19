Зеленский поручил проверить платежки на газ и отопление для украинцев

Глава государства хочет услышать объяснения, откуда взялись заоблачные тарифы на отопление и бытовой газ

Президент Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко провести полный аудит тарифов в Киеве и всех областях Украины, сопоставить ценообразование и получить разъяснения от руководителей на местах по завышенных тарифах и тарифной политике.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Это было сделано после заявлений о формировании тарифов на уровне городов и сел, а также попытки отдельных представителей местной власти обосновать дополнительный рост тарифов сверх уровня, который уже вызывает значительные вопросы с точки зрения справедливости, говорится в сообщении.

Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.

На Банковой напомнили, что качество управленческой работы на местах измеряется не перепиской и упоминаниями в СМИ, а конкретными цифрами в платежках.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о снижении цены газа для населения до 6,99 грн за кубометр, благодаря чему платежки украинцев уменьшатся на 500 грн.

Также напомним, сайт "Сегодня" подготовил пошаговую инструкцию, как сменить поставщика природного газа.

Видео: Сегодня

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