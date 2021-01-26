За несвоєчасну оплату комуналки в січні українців не штрафуватимуть

Штрафи і пеня за несвоєчасно оплачені газ або тепло за січень нараховуватись не будуть.

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Про це в ефірі одного з телеканалів заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він назвав три кроки, які уряд почав реалізовувати, щоб ринки електроенергії та газу почали працювати правильно:

Було встановлено граничну ціну на ринку газу з 1 лютого і до кінця опалювального сезону не вище 6,99 грн за кубометр;

Тарифи на тепло і гарячу воду змінюватимуться до кінця опалювального сезону;

НКРЕКП ухвалило рішення про обмеження тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.

Денис Шмигаль також зазначив, що в бюджеті виділено 36,6 млрд грн для виплат субсидій. У разі виникнення необхідності виділити додаткові кошти на субсидії, уряд планує звертатися до Верховної Ради.

"Давайте проживемо перше півріччя. За його підсумками спільно розрахуємо, яку суму треба буде додавати", – сказав він.

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Раніше Шмигаль заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду підвищувати не будуть. Меморандум про незмінність цих тарифів підпишуть вже найближчим часом.

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