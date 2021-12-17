Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ РФ попалась на Донбассе ⚽ Украина в Лиге наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Получить тысячу Зеленского
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Зимний откат? Что происходит с курсом доллара на межбанке

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
17 декабря, 14:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Как считают эксперты, для иностранных инвесторов Украина продолжает нести риски
Рассказываем, как изменился курс доллара
Рассказываем, как изменился курс доллара / Фото: Коллаж: Сегодня

На открытии межбанка в пятницу, 17 декабря, курс гривни откатился к отметке 27,23 грн за доллар. Настроения на рынке преимущественно девальвационные.

Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, для иностранных инвесторов Украина продолжает нести значительные риски.

Реклама

"Нерезиденты нарастили свой портфель гривневых ОВГЗ на текущей неделе на 1,4 млрд грн, но при этом продали почти половину всех долларовых ОВГЗ – на 638 млн долларов", – говорит эксперт.

Он ожидает, что в ближайшее время гривня продолжит колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривни за доллар.

"При появлении на рынке энергоимпортеров курс может двинуться к локальному осеннему максимуму – 27,4 грн за доллар", – отмечает Андрей Шевчишин.

Реклама

По его словам, действия НБУ своим выходом с продажей валюты могут ограничить движение курса.

Что будет с курсом доллара в январе

Как рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, способность гривни вернуться к росту – это сильный позитивный признак на ближайшие недели. Все это настраивает на весьма позитивное начало будущего года и окончание этого.

Владимир Позний предполагает, что в течение декабря-января курс гривни вернется к уровню 26,50, однако если не будет каких-то резких всплесков геополитической напряженности.

Реклама

Как рассказал ранее аналитик Roboforex Андрей Гойлов, гривня в декабре 2021 года отличается сезонной стабильностью и завершает нынешний год достаточно успешно.

Также мы писали о том, что на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.19

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.84

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Опрос
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять