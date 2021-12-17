Зимний откат? Что происходит с курсом доллара на межбанке

Как считают эксперты, для иностранных инвесторов Украина продолжает нести риски

Рассказываем, как изменился курс доллара / Фото: Коллаж: Сегодня

На открытии межбанка в пятницу, 17 декабря, курс гривни откатился к отметке 27,23 грн за доллар. Настроения на рынке преимущественно девальвационные.

Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, для иностранных инвесторов Украина продолжает нести значительные риски.

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"Нерезиденты нарастили свой портфель гривневых ОВГЗ на текущей неделе на 1,4 млрд грн, но при этом продали почти половину всех долларовых ОВГЗ – на 638 млн долларов", – говорит эксперт.

Он ожидает, что в ближайшее время гривня продолжит колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривни за доллар.

"При появлении на рынке энергоимпортеров курс может двинуться к локальному осеннему максимуму – 27,4 грн за доллар", – отмечает Андрей Шевчишин.

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По его словам, действия НБУ своим выходом с продажей валюты могут ограничить движение курса.

Что будет с курсом доллара в январе

Как рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, способность гривни вернуться к росту – это сильный позитивный признак на ближайшие недели. Все это настраивает на весьма позитивное начало будущего года и окончание этого.

Владимир Позний предполагает, что в течение декабря-января курс гривни вернется к уровню 26,50, однако если не будет каких-то резких всплесков геополитической напряженности.

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Как рассказал ранее аналитик Roboforex Андрей Гойлов, гривня в декабре 2021 года отличается сезонной стабильностью и завершает нынешний год достаточно успешно.

Также мы писали о том, что на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.