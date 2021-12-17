Зимовий відкат? Що відбувається з курсом долара на міжбанку

Як вважають експерти, для іноземних інвесторів Україна продовжує нести ризики

Розповідаємо, як змінився курс долара / Фото: Колаж: Сьогодні

На відкритті міжбанку у п'ятницю, 17 грудня, курс гривні відкотився до позначки 27,23 грн за долар. Настрій на ринку переважно девальваційний.

Як розповів керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, для іноземних інвесторів Україна продовжує нести значні ризики.

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"Нерезиденти наростили свій портфель гривневих ОВДП поточного тижня на 1,4 млрд грн, але при цьому продали майже половину всіх доларових ОВДП – на 638 млн доларів", – каже експерт.

Він очікує, що найближчим часом гривня продовжить коливатись у діапазоні 27,2-27,3 гривні за долар.

"При появі на ринку енергоімпортерів курс може рушити до локального осіннього максимуму – 27,4 грн за долар", – зазначає Андрій Шевчишин.

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За його словами, дії НБУ своїм виходом із продажем валюти можуть обмежити рух курсу.

Що буде з курсом долара у січні

Як розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній, здатність гривні повернутися до зростання – це сильна позитивна ознака найближчими тижнями. Все це налаштовує на позитивний початок майбутнього року і закінчення цього.

Володимир Позній припускає, що протягом грудня-січня курс гривні повернеться до рівня 26,50, проте якщо не буде якихось різких сплесків геополітичної напруги.

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Як розповів раніше аналітик Roboforex Андрій Гойлов, гривня у грудні 2021 року відрізняється сезонною стабільністю та завершує нинішній рік досить успішно.

Також ми писали про те, що на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: перекази трудових мігрантів, ситуація з ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.