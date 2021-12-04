Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон ⚽ Верес - Динамо: онлайн 💸 Тисяча Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

На українців чекає новий курс: що робити з валютою перед Новим роком

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
4 грудня, 16:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерт розповів "Сьгодні", у якій валюті краще зберігати гроші і що буде з доларом перед новорічними святами
Розповідаємо, що буде з доларом до кінця грудня
Розповідаємо, що буде з доларом до кінця грудня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Гривня у грудні 2021 року відрізняється сезонною стабільністю та завершує нинішній рік досить успішно.

Про це розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

Реклама

Незважаючи на сильну девальвацію наприкінці листопада, гривня увійшла до ТОП-10 валют країн, що розвиваються, за ступенем зміцнення до долара США.

Причинами цього стали:

  • сприятлива ринкова кон'юнктура для товарів українського експорту;
  • зростання надходжень від заробітчан;
  • відносно низький попит на іноземні валюти з боку імпортерів у період локдаунів.

За словами експерта, зараз банки не відчувають дефіциту іноземних валют, а імпортери не такі активні перед сезоном відпусток.

Реклама

"Якщо посадовці держави не продовжать робити тривожних заяв щодо військової ескалації в ОРДЛО або ризиків насильницької зміни влади, курс гривні буде до кінця року стабільний", – каже Андрій Гойлов.

Він рекомендує резервний фонд зберігати в іноземних валютах, а гривню використовуватиме лише для поточних витрат.

"Вважаю, що до кінця року долар США до гривні торгуватиметься у ціновому каналі 27,10-27,50 з тенденцією до зміцнення", – прогнозує експерт.

Реклама

Водночас єдина європейська валюта, найімовірніше, продовжить зміцнення до позначки 31,50.

Як курс долара вдарить за кредитами

Як розповів засновник компанії Performance Management Сергій Сароян, варто очікувати подальшого зростання вартості кредитів. Ще у жовтні інфляція становила 10,9%, але ситуація посилюється.

Долар уже зараз почав зміцнюватися на цих очікуваннях, а це дуже погано: більша частина товарообігу та боргових зобов'язань номінована у доларах, тож мало не здасться всьому світу. Період щодо низьких ставок НБУ може закінчитися вже скоро, і разом із цим кредити дорожчатимуть.

Як ми писали раніше, на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: перекази трудових мігрантів, обстановка в ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Керівник проекту "Гроші" Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,79
30,69
29,79
19,57
30,98
29,85
28,75
19,26
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
33,79
30,79
30,17
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
18,98
36,97
30,87
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти