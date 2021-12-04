На українців чекає новий курс: що робити з валютою перед Новим роком

Експерт розповів "Сьгодні", у якій валюті краще зберігати гроші і що буде з доларом перед новорічними святами

Розповідаємо, що буде з доларом до кінця грудня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Гривня у грудні 2021 року відрізняється сезонною стабільністю та завершує нинішній рік досить успішно.

Про це розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

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Незважаючи на сильну девальвацію наприкінці листопада, гривня увійшла до ТОП-10 валют країн, що розвиваються, за ступенем зміцнення до долара США.

Причинами цього стали:

сприятлива ринкова кон'юнктура для товарів українського експорту;

зростання надходжень від заробітчан;

відносно низький попит на іноземні валюти з боку імпортерів у період локдаунів.

За словами експерта, зараз банки не відчувають дефіциту іноземних валют, а імпортери не такі активні перед сезоном відпусток.

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"Якщо посадовці держави не продовжать робити тривожних заяв щодо військової ескалації в ОРДЛО або ризиків насильницької зміни влади, курс гривні буде до кінця року стабільний", – каже Андрій Гойлов.

Він рекомендує резервний фонд зберігати в іноземних валютах, а гривню використовуватиме лише для поточних витрат.

"Вважаю, що до кінця року долар США до гривні торгуватиметься у ціновому каналі 27,10-27,50 з тенденцією до зміцнення", – прогнозує експерт.

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Водночас єдина європейська валюта, найімовірніше, продовжить зміцнення до позначки 31,50.

Як курс долара вдарить за кредитами

Як розповів засновник компанії Performance Management Сергій Сароян, варто очікувати подальшого зростання вартості кредитів. Ще у жовтні інфляція становила 10,9%, але ситуація посилюється.

Долар уже зараз почав зміцнюватися на цих очікуваннях, а це дуже погано: більша частина товарообігу та боргових зобов'язань номінована у доларах, тож мало не здасться всьому світу. Період щодо низьких ставок НБУ може закінчитися вже скоро, і разом із цим кредити дорожчатимуть.

Як ми писали раніше, на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: перекази трудових мігрантів, обстановка в ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.