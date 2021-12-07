Не бачили такого з 2015! Що буде з курсом долара в Україні у 2022 році

У Мінекономіки дали прогноз курсу долара на 2022 рік та розповіли, яких значень чекати

Що буде з курсом у 2022 році? / Фото: Колаж: Сьогодні

До кінця 2022 року курсу долара в Україні може злетіти до 29,9 грн., чого не траплялося з 2015 року. А позитивний прогноз свідчить, що долар на протязі наступного року коштуватиме на рівні 28 грн.

Про це говориться у консенсус-прогнозі Міністерства економіки України.

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Для створення цього прогнозу Мінекономіки опитувало різних експертів та з їхніх припущень створило єдиний прогноз із двома сценаріями – з мінімальним та з максимальним курсом, з яких було виведено середній результат:

згідно з позитивним сценарієм, мінімальний курс може становити 26 грн до кінця 2022 року, а середній за рік – 26,5 грн;

негативний сценарій передбачає, що долар може підскочити до 29,9 грн. до кінця року, а середній становитиме 29 грн.;

середнє значення на 2022 рік становить 27,8 грн. в середньому за рік та 28,1 до кінця року.

Що закладено у бюджеті

У проекті Держбюджету середній курс долара закладено на рівні 28,7 грн за долар і ймовірно виявиться завищеним.

Це може спричинити певні проблеми, оскільки від курсу залежать надходження від кредитів, митниці, а також експортний виторг українських компаній.

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У бюджеті також зазначається, що в Україні очікується інфляція на рівні 6,2%, а дефіцит на рівні 3,5% від ВВП.

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