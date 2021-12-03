Винувата політика? Чому гривня різко обвалилася, а долар рвонув вгору

У Нацбанку пояснили чому курс гривні обвалився у другій половині листопада і до чого тут Росія

Чому курс гривні обвалився? / Фото: Колаж: Сьогодні

На падіння курсу української гривні вплинули не лише економічні, а і політичні чинники, зокрема напруга на кордоні.

Так падіння національної валюти пояснили у Національному банку України.

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Вдарили по гривні військова загроза з боку Російської Федерації, яка може планувати чергове вторгнення на територію країни. Іноземні інвестори почали активно виводити прибуток із ОВДП та забирати свої інвестиції з України.

Зазначається, що у першій половині листопаду гривня активно зміцнювалась, але у другій половині місяця почала досить стрімко девальвувати.

Експортери зменшили активність на ринку і скоротиди виручку, а також завершили сплату квартальних податків. Через це вони перестали продавати валюту і намагаються притримати долари до моменту їх подорожчання.

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Гривню послаблює і енергетична галузь, яка закуповує закордонне вугілля, яке також потребує валютних ресурсів.

Що буде з курсом долара у грудні?

У грудні національна валюта продовжила девальвацію і наш експерт аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів, що іноземних інвесторів налякала заява президента Зеленського про можливий переворот 1 грудня.

Не допомогло навіть залучення 12,74 млрд грн до державного бюджету, міжнародні інвестори скоротили свої вкладення в ОВДП на 3,07 млрд грн – до 91,43 млрд.

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Керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" заявив, що до кінця 2021 року не виключено навіть стрибок доллара до 28 грн.

"Сьогодні" також розбирались, що буде відбуватися на валютному ринку цієї зими та чи потрібно бігти до обмінників просто зараз.