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"Всьому світу мало не здасться". Як курс долара вдарить по кредитах

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
16 листопада, 14:16
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Експерт розповів "Сьогодні", що буде з кредитами в Україні в 2022 році, а також коли не варто позичати
Експерт пояснив, коли краще відмовитись від кредиту
Експерт пояснив, коли краще відмовитись від кредиту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Напередодні Нового року банку починають пропонувати різні акції для клієнтів, які замислюються про кредит Однак його варто оформляти тільки тоді, коли в цьому є сильна необхідність.

Як розповів "Сьогодні" засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян, на перший погляд умови можуть бути дійсно хорошими, але покарання за прострочення можуть бути вкрай жорсткими.

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Перед тим, як оформлювати кредит, потрібно бути впевненим у своєму майбутньому та мати стабільну роботу чи джерело доходу.

"Оформляючи кредит людина бере гроші сама в себе, так що для початку варто чітко визначити – чи справді ця річ необхідна прямо тут і зараз, чи є можливість придбати товар самотужки, але пізніше", – каже Сергій Сароян.

Саме тому варто зрозуміти розмір фактичної переплати та взяти якийсь час на роздуми. Похапцем великий шанс піддатися на емоції і зробити помилку.

А що робити із покупкою квартири?

На думку Сергія Сарояна, зима – це традиційно мертвий сезон: мало хто готовий за поганої погоди дивитися хороші пропозиції, та ще й під час свят. Саме тому забудовники пропонують у цей час найцікавіші акції.

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"Навесні та влітку шанси нарватися на хорошу угоду на первинному ринку зазвичай менше. Звичайно, варто уважно стежити за тим, що під акції потрапляють не тільки неліквід, а й якісні квартири", – зазначає експерт.

Що буде з кредитами далі?

Сергій Сароян вважає, що варто очікувати на подальше зростання вартості кредитів. У жовтні значення інфляції становило 10,9%, але ситуація зараз посилюється.

"Долар вже зараз почав зміцнюватися на цих очікуваннях, а це дуже погано: більша частина товарообігу та боргових зобов'язань номінована в доларах, так що мало не здасться всьому світу", – каже Сергій Сароян.

За його словами, період щодо низьких ставок НБУ може закінчиться вже скоро і разом із цим кредити дорожчатимуть.

"НБУ вважає, що зарплата зросте на 19,2% за 2021 рік, але в це важко вірити, та й враховувати необхідно інфляцію, яка тримається вище 10% вже третій місяць. Тут ще й витрати на ЖКГ збільшилися на 30% з початку року", – додає експерт.

Він вважає, що таким чином створюються всі передумови збільшення боргового тягаря українців.

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До речі, як ми писали раніше, проблеми з отриманням кредиту можуть виникнути у будь-якого українця, навіть у людей з хорошим офіційним заробітком, які не мають серйозної заборгованості перед кредитними організаціями. Також ми писали, на що категорично не можна брати кредит. Читайте, як не опинитися в борговій ямі.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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