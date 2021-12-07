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Не видели такого с 2015! Что будет с курсом доллара в Украине в 2022 году

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
7 декабря, 10:51
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В Минэкономики дали прогноз курса доллара на 2022 год и рассказали, каких значений ждать
Что будет с курсом в 2022 году?
Что будет с курсом в 2022 году? / Фото: Коллаж: Сегодня

До конца 2022 года курс доллара в Украине может взлететь до 29,9 грн, чего не случалось с 2015 года. А позитивный прогноз гласит, что доллар в течении следующего года будет стоить на уровне 28 грн.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономики Украины.

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Для создания этого прогноза Минэкономики опрашивало разных экспертов и из их предположений создало единый прогноз с двумя сценариями – с минимальным и с максимальным курсом, из которых был выведен средний результат:

  • согласно с позитивным сценарием, минимальный курс может составить 26 грн до конца 2022, а средний за год – 26,5 грн;
  • негативный сценарий предполагает, что доллар может подскочить до 29,9 грн к концу года, а средний составит 29 грн;
  • среднее значение на 2022 год составляет 27,8 грн в среднем за год и 28,1 к концу года.

Что заложено в бюджете

В проекте Госбюджета средний курс доллара заложен на уровне 28,7 грн за доллар и вероятно окажется завышенным.

Это может повлечь за собой определенные проблемы, поскольку от курса зависят поступления от кредитов, таможни, а также экспортная выручка украинских компаний.

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В бюджете также отмечается, что в Украине ожидается инфляция на уровне 6,2%, а дефицит на уровне 3,5% ВВП.

"Сегодня" также писали, что будет с курсом валют в декабре и как девальвацию гривни объясняют в Нацбанке.

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