Підвищення зарплат та збільшення витрат на оборону: розповідаємо все, що потрібно знати про держбюджет-2022

У документі враховано зростання зарплат медикам, забезпечення житлом ветеранів, збільшення стипендій студентам та інше

Верховна Рада 2 грудня у другому читанні прийняла закон про державний бюджет України на 2022 рік. Документ передбачає більше 50 мільярдів гривень додаткових доходів та видатків.

Відповідний законопроєкт №6000 підтримали 268 народних обранців.

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Прийняття закону

"З часу підготовки проєкт бюджету відбулися суттєві зміни у частині перегляду макроекономічних припущень та намітились основні тренди та ризики, які впливатимуть на бюджет наступного року", – сказав перед голосуванням міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр пояснив, що гроші до бюджету будуть надходити внаслідок:

податку на прибуток підприємств – на 21 мільярд гривень;

вітчизняного ПДВ – на 13 мільярдів гривень;

імпортного ПДВ – на 6,5 мільярда гривень;

акцизного податку – на 2,7 мільярда гривень;

екологічного податку – на 1,7 мільярда гривень;

зростання рентної плати за користування надрами природного газу та нафти на 24 мільярди гривень.

Загалом видатки держбюджету сягають 1 трильйона 521 мільярда гривень, а доходи – 1 трильйон 332 мільярди гривень. У той же час, граничний обсяг дефіциту був збережений на рівні 3,5% ВВП.

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У документі враховано зростання зарплат медикам, забезпечення житлом ветеранів, збільшення стипендій студентам, зростання видатків на інклюзивну освіту, продовження масштабної цифровізації населення та підготовка до всеукраїнського перепису населення, розвиток інфраструктури забезпечення потреб сектору безпеки та оборони та інші важливі витрати.

Що закладено у бюджет?

Підвищення зарплати лікарям – для них мінімальною буде 20 тисяч гривень. А також, збільшили до 7,3 % ВВП видатки на освіту.

Як повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, досі жоден бюджет не передбачав такий об’єм капітальних видатків, як буде у 2022 році. 140 мільярдів гривень, або 9,4% від всіх видатків — це саме інвестиції в розвиток економіки. Передбачено кошти й на програми пільгового кредитування, і на доступну іпотеку для всіх українців.

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Курс долара – у документі закладено, що долар буде на рівні 28,6-28,7 грн/дол до кінця 2022 року. Інфляція складе – 6,2%,

З 1 жовтня виросте мінімальна зарплата на 200 гривень – до 6700 гривень, а мінімальна пенсія на 8,2% повинна підвищитись. Індексація запланована на 1 липня та 1 грудня. Крім того, витрати на субсидії складуть 38,4 мільярдів гривень,

Кабмін заклав у проект державного бюджету на 2022 рік і доходи від приватизації – 8 мільярдів гривень. А витрати на нацбезпеку та оборону – 323 мільярда гривень або 6% ВВП.

Україна, також, очікує 2,89 мільярдів від МВФ. А запозичення складуть 571,1 мільярд гривень, у т.ч. внутрішні – 429,9 мільярдів гривень, зовнішні – 151,2 мільярд гривень.

Інфраструктура – близько 25 мільярдів

підтримка залізничного транспорту – 4,3 мільярда;

облаштування державного кордону – 1,1 мільярда;

розбудова аеропортів і створення національного авіаперевізника – 4,4 мільярда;

будівництво та реконструкція нових закладів охорони здоров’я та освіти, спортивних майданчиків та палаців спорту – 9 мільярдів;

розвиток національних природних парків та заповідників та туристичної інфраструктури – 500 мільйонів.

Окремі галузі економіки – понад 8 мільярдів

технічне переоснащення та модернізацію державних вугільних підприємств – 400 мільйонів;

виплати вакцинованим українцям – 3 мільярди;

запуск роботи Фонду часткового гарантування кредитів сільському господарству – 200 мільйонів;

компенсацію відсоткових ставок за кредитами та договорами в галузі машинобудування 1 мільярд;

стимулювання розвитку індустріальних парків – 400 мільйонів;

реконструкцію та відновлення системи меліорації 1 мільярд;

реалізацію загальнодержавної програми "Питна вода" – 1 мільярд;

створення центрів креативної індустрії – 200 мільйонів.

Охорона здоров'я – додатково 3,1 мільярда

підвищення зарплат медпрацівникам, які не підпадають під право медичних гарантій 2 мільярди;

централізована закупівля медичного обладнання – 244 мільйони;

надання високоспеціалізованої медичної допомоги закупівлю лікарських засобів – 300 мільйонів;

виплати медпрацівникам у зв’язку з переїздом на нове місце роботи та перекваліфікацію – 100 мільйонів.

Освіта і наука – додатково 2 мільярди

забезпечення освітніх закладів підручниками – понад 500 мільйонів;

створення президентського університету – 400 мільйонів;

реалізацію програми "Здорова Україна" – 150 мільйонів;

розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти, проведення досліджень науковими установами – 200 мільйонів;

розвиток наукової інфраструктури – 190 мільйонів.

На що ще виділили гроші?

Фізична культура та спорт – додатково 1 мільярд. Кошти витратять на розвиток баз олімпійської підготовки та реабілітацію дітей з інвалідністю.

5 мільярдів піде на підтримку культури. А саме на проєкт "Велика реставрація", кіноіндустрію та книговидавничу справу та популяризацію української літератури.

На цифровізацію збільшать видатки на 1,8 мільярда гривень, а на підтримку місцевої влади щодо теплопостачання буде додатково виділено близько 1,5 мільярда гривень. Видатки на національну безпеку та оборону зростуть на 3,7 мільярда гривень.

Доповнюється...