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Час готуватися до змін? Що буде з курсом долара у січні

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
15 грудня, 19:10
В закладинки
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Експерт розповів "Сьогодні", в якому випадку курс гривні зможе повернутись до 26.50
Розповідаємо, що буде з курсом долара найближчим часом
Розповідаємо, що буде з курсом долара найближчим часом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Останнім часом курс гривні зазнав серйозного тиску, безпосередньо викликаного геополітичними причинами, і який був посилений сезонною слабкістю.

Про це розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній.

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В результаті курс долара до гривні підскакував від мінімумів листопада близько 26 до 27.40 грн, додаючи понад 5.3%. Проте наприкінці минулого тижня курс повернувся до 27 грн/долар.

"Послаблення тиску на гривню з початку грудня та її спроби повернутися до низхідного каналу, якому вже більше року, говорять про збереження інтересу покупців", – каже Володимир Позній.

У монетарній політиці Народний Банк України прагне підтримувати ключову ставку поблизу інфляції, працюючи в парі зі зростаючим курсом валюти проти розгону інфляції та підкріплюючи впевненість спекулянтів у перспективах валюти.

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"Здатність гривні повернутися до зростання – це сильна позитивна ознака на найближчі тижні, оскільки що в періоди стійкого тиску ми бачимо лише режим падіння-зупинка, але не падіння – відкат. Все це налаштовує на позитивний початок майбутнього року і закінчення цього", – зазначає експерт.

Володимир Позній припускає, що протягом грудня-січня курс гривні повернеться до рівня 26.50, проте якщо не буде якихось різких сплесків геополітичної напруги.

Що робити з валютою перед Новим роком

Як розповів раніше аналітик Roboforex Андрій Гойлов, гривня у грудні 2021 року відрізняється сезонною стабільністю та завершує нинішній рік досить успішно.

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Він рекомендує резервний фонд зберігати в іноземних валютах, а гривню використовуватиме лише для поточних витрат. Ймовірно, що до кінця року долар США до гривні торгуватиметься у ціновому каналі 27,10-27,50 з тенденцією до зміцнення. Наразі експерти зазначають, що варто очікувати подальшого зростання вартості кредитів.

Як ми писали раніше, на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: перекази трудових мігрантів, обстановка в ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.

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